Comodoro Rivadavia y el boom del stand-up paddle al amanecer: todos van a ver salir el sol desde el agua

Stand Up Paddle en Comodoro Rivadavia.

En los últimos tiempos, el stand-up paddle (SUP) ha ganado popularidad en costas y lagos de la provincia de Chubut . En la ciudad de Comodoro Rivadavia , esta actividad deportiva y recreativa congrega cada vez más cultores que generan un paisaje singular en los amaneceres de la Costanera , cuando se reúnen para ver la salida del sol desde el agua.

"Hay varios grupos que practican SUP en la Costanera de Comodoro. Cada uno tiene su sector y, a medida que más gente se suma, se generan comunidades que comparten la pasión por el deporte", reconoció Martina Madroñal, instructora de stand-up paddle.

¿Qué es el stand-up paddle? Se trata de un deporte acuático que ha crecido exponencialmente en la Patagonia. Con una tabla inflable o rígida y un remo, quienes lo practican pueden deslizarse sobre el agua con relativa facilidad cuando las condiciones del clima y las mareas lo permiten.

Más allá de lo deportivo está la experiencia y quienes practican SUP no dejan de recomendar hacerlo en el momento en que la noche deja paso al día que se inicia.

Paz absoluta en Comodoro Rivadavia

"Levantarse a las cuatro de la mañana para remar y ver salir el sol es algo que no se olvida. Es un momento de paz absoluta, donde solo se escucha el agua y los primeros sonidos del día", afirmó Madroñal, quien como instructora de la escuela Patagonia Kinautic da clases en la Costanera de Comodoro Rivadavia.

Stand up paddle.jpg Stand-up paddle, una actividad que no para de crecer en Comodoro Rivadavia.

La elección del amanecer no tiene que ver solo con el romanticismo del momento. La tranquilidad del mar a esa hora permite remar sin grandes dificultades y disfrutar de un entorno natural sereno.

No obstante, no hay que dejar de tener en cuenta varios aspectos para hacerlo de manera segura. La seguridad es fundamental al practicar SUP en el mar. Es imprescindible considerar factores como el viento, la corriente y la temperatura del agua.

Precauciones y costos

"Siempre hay que revisar el pronóstico antes de salir. El viento puede ser peligroso porque si rota mientras estás en el agua, puede dificultar el regreso a la orilla. Además, es fundamental usar chaleco salvavidas y traje de neopreno, sobre todo en aguas frías como las de la Patagonia", remarcó Madroñal.

También hay que saber planificar la ruta y conocer las características del lugar y qué precauciones requieren. "No es lo mismo remar en un lago que en el mar. En Comodoro, las corrientes pueden llevarte mar adentro si no estás atento. También es importante respetar las señales de los guardavidas y evitar zonas con fuertes oleajes", aclaró la instructora.

El costo de equiparse para practicar stand-up paddle es bastante elevado. Sin embargo, la posibilidad de alquilar el equipo completo, incluyendo tabla, remo, chaleco y traje de neopreno, facilita las cosas para quienes desean iniciarse en la disciplina.

"Las tablas de stand-up paddle varían en precio, pero rondan los $500.000 en adelante. Las inflables suelen ser más caras, pero ofrecen mayor comodidad para el traslado", explicó Madroñal. "El alquiler cuesta alrededor de $20.000 para quienes toman clases y $10.000 para quienes ya saben remar", agregó.