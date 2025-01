Stand Up Paddle: cinco consejos para evitar riesgos al remar en los lagos de Neuquén

Tras la conmoción que causó la muerte de un joven que practicaba Stand Up Paddle (SUP) en el lago Mari Menuco, y ante la seguidilla de días de altas temperaturas que invitan cada vez más a los bañistas a acercarse a lagos y ríos de Neuquén, los referentes de este deporte instaron a la población a tomar recaudos a la hora de remar en las tablas en los distintos espejos de agua.

El Stand Up Paddle gana cada día más adeptos. El deporte ganó popularidad en la región, que invita al contacto frecuente con las actividades acuáticas en los ríos o lagos. Con un precio más económico que otras embarcaciones y por su peso ligero que facilita el transporte, muchos se inclinan a realizar actividades recreativas en el SUP, pero ignoran los riesgos de practicar la disciplina sin tomar clases previas o seguir las recomendaciones.

Informe precauciones SUP.mp4

Los cuidados para evitar riesgos con el deporte boom del verano

Primero: es importante reconocer el lugar, estar atentos a la velocidad del viento, verificar si hay corrientes o remolinos y buscar espacios con presencia de guardavidas.

Segundo: todos los deportes de remo exigen el uso obligatorio de chaleco salvavidas, sepas o no nadar.

Tercero: recordá ponerte en el tobillo la pita o leash que te mantiene atado a la tabla y te va a ayudar a tenerla cerca en caso de una caída.

Cuarto: antes de salir a remar, es necesario practicar la maniobra de autorescate. Es decir, aprender cómo volver a subirse a la tabla si te caés al agua.

Quinto: lo mejor es siempre salir acompañado y no alejarse demasiado de las orillas.

Por último, recordá que en Neuquén hay escuelas certificadas para aprender a practicar el deporte de manera segura. Algunas son Urban Paddle o Quimey Neuquén.

SFP Tablas de SUP Mari Menuco accidente ahogado acantilados lago (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Qué es el SUP

En medio de la conmoción que causó la tragedia del joven que falleció en los acantilados de Mari Menuco practicando SUP, mucha gente se preguntó de qué se trata esta actividad en los ríos y lagos de Neuquén. Las siglas en inglés corresponden a Stand Up Paddle, levantado con la paleta, que significa estar de pie con remo en mano, deslizándote sobre el agua, en una tabla inflable.

En apariencia, su práctica puede parecer sencilla, pero al tratarse de un deporte realizado en una plataforma inestable como una tabla en el agua, requiere hacer equilibrio para aguantar el movimiento de las olas y del viento. Además, al requerir un buen estado físico, la práctica de SUP puede cansar y acalambrar.

El SUP es una actividad accesible para todas las edades, perfecta para disfrutar del entorno natural de Neuquén. Desde principiantes hasta expertos, todos pueden aprender a remar sobre una tabla diseñada para la estabilidad y el equilibrio. En un entorno seguro, los instructores guían a los participantes desde los primeros pasos, ya sea arrodillados o de pie, brindando herramientas y técnicas para navegar con confianza.

stand up paddle 2.jpeg

Entre el murmullo de opiniones, la voz que sobresale es la de un reconocido profesor llamado Gabriel Rivera, titular de Quimey Neuquén Sup, una de las únicas escuelas oficiales para aprender a usar la tabla inflable, que como toda actividad acuática, es un deporte de riesgo.

El titular de la escuela de SUP explicó a LU5 que la tragedia en Mari Menuco tiene que ver con una actitud de inconsciencia y observó que aunque muchos comentarios apuntaron a que la víctima "pecó de joven", él considera que es una actitud general de los usuarios de las tablas.

En este sentido, indicó que si bien como instructores no pueden completar la seguridad en un 100 % porque depende de muchas cuestiones, en su escuela hacen hincapié en las acciones responsables al momento de practicar SUP, así como cualquier actividad náutica.

En cuanto al joven de 28 años que murió este lunes, expresó: "era una persona vulnerable porque no sabía nadar, no tenía chaleco y no tenía el leash o pita". En este sentido, Rivera aseguró que este sistema de seguridad que te vincula a la tabla desde el tobillo, es imprescindible porque lo normal es que cuando uno se cae de la tabla y no está vinculado, la tabla sale despedida y queda muy lejos. "Si estás atado, hacés un tironcito con el pie, o agarras el leash y te acercás a la tabla en milésimas de segundos".