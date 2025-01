Tragedia en lago Mari Menuco con la tabla de SUP: ¿crónica de una muerte anunciada?

El joven se había adentrado 25 metros en una tabla de SUP sin usar el chaleco salvavidas y sin una sujeción. Aparentemente, la tabla se dio vuelta y él no sabía nadar.

Las recomendaciones para disfrutar del agua en forma segura parecen ser ignoradas repetidamente. Por ejemplo, procurar la supervisión de adultos al cuidado de los niños, la utilización de balnearios con servicio de guardavidas, ingresar al agua con precaución, y no saltar en lugares desconocidos, uso de chalecos y no ingerir alcohol.

El SUP, un deporte de riesgo

En medio de la conmoción que causó la tragedia del joven que falleció en los acantilados de Mari Menuco practicando SUP, mucha gente se preguntó de qué se trata esta actividad en los ríos y lagos de Neuquén. Las siglas en inglés corresponden a Stand Up Paddle, levantado con la paleta, que significa estar de pie con remo en mano, deslizándote sobre el agua, en una tabla inflable.

En apariencia, su práctica puede parecer sencilla, pero al tratarse de un deporte realizado en una plataforma inestable como una tabla en el agua, requiere hacer equilibrio para aguantar el movimiento de las olas y del viento. Además, al requerir un buen estado físico, la práctica de SUP puede cansar y acalambrar.

Entre el murmullo de opiniones, la voz que sobresale es la de un reconocido profesor llamado Gabriel Rivera, titular de Quimey Neuquén Sup, una de las únicas escuelas oficiales para aprender a usar la tabla inflable, que como toda actividad acuática, es un deporte de riesgo.

En primer lugar, Rivera destacó que comentaron entre sus alumnos, el accidente es "la crónica de una muerte anunciada" y agregó: "estoy, por un lado, triste, pero, por otro lado, muy enojado porque sabemos que esto iba a pasar porque se suma a las estadísticas que nosotros estudiamos".

Las recomendaciones para hacer SUP

El titular de la escuela de SUP explicó a LU5 que la tragedia en Mari Menuco tiene que ver con una actitud de inconsciencia y observó que aunque muchos comentarios apuntaron a que la víctima "pecó de joven", él considera que es una actitud general de los usuarios de las tablas.

En este sentido, indicó que si bien como instructores no pueden completar la seguridad en un 100 % porque depende de muchas cuestiones, en su escuela hacen hincapié en las acciones responsables al momento de practicar SUP, así como cualquier actividad náutica.

En cuanto al joven de 28 años que murió este lunes, expresó: "era una persona vulnerable porque no sabía nadar, no tenía chaleco y no tenía el lish o pita". En este sentido, Rivera aseguró que este sistema de seguridad que te vincula a la tabla desde el tobillo, es imprescindible porque lo normal es que cuando uno se cae de la tabla y no está vinculado, la tabla sale despedida y queda muy lejos. "Si estás atado, hacés un tironcito con el pie, o agarras el lish y te acercás a la tabla en milésimas de segundos".

Al contrario de la creciente moda de comprar una tabla de SUP y lanzarse a practicar en ríos y lagos, el titular de Quimey Neuquén Sup, enfatizó: "la única manera para aprender a mitigar riesgos es tomar clases, en una escuela certificada, es simple".

En cuanto a las recomendaciones, Rivera también hizo hincapié en lo imprescindible del uso del chaleco salvavidas bajo cualquier circunstancia: "en las charlas con nuestros alumnos en la primera clase repetimos la frase ´si viene Meolans y se pone el chaleco, porque eso no se discute, es corta" y agregó que hay una ordenanza a nivel nacional de Prefectura Naval argentina que obliga el uso del chaleco en las embarcaciones a remo.

"Las municipalidades en varios puntos de la provincia no están haciendo fiscalización" apuntó el especialista en el uso del SUP, además de la responsabilidad individual en la tragedia de Mari Menuco.

La historia de Quimey Neuquén SUP se destaca porque es un emprendimiento familiar que cuenta con habilitación del ministerio de turismo y ostenta con orgullo el tener los primeros carnets de guías de esta actividad deportiva en la Argentina.

En este sentido, su titular indicó que hay emprendimientos de alquiler de tablas que no son controlados y no cumplen los requisitos de una embarcación de apoyo a motor. De igual manera, reclamó sobre la falta de control en la formación de guías: "hoy lamentablemente hay gente en Neuquén, y Plottier, que no está capacitada porque estudian instructorados de SUP de Buenos Aires que no saben cómo se comportan nuestros ríos entonces acá no tienen validez".