Ushuaia será sede de un famoso festival de cine de montaña que recorre el mundo

Por primera vez, la provincia de Tierra del Fuego será sede del Banff Mountain Film Festival, un festival de cine de montaña que recorre el mundo y celebrará en Ushuaia su 50°, con producciones documentales de Australia, Suiza, Francia y Estados Unidos.

Las proyecciones se llevarán a cabo el martes 18 y miércoles 19 de noviembre en el Paseo del Fuego Shopping de la capital fueguina. La programación incluirá una selección de cortos y documentales premiados internacionalmente, junto con producciones nacionales y una realización fueguina.

“Que Ushuaia sea sede de un evento de estas características, que vincula arte, naturaleza, deportes y conciencia ambiental, es muy positivo porque se convierte en una plataforma ideal de promoción del destino” , destacó la secretaria de Turismo local, Viviana Manfredotti.

“Además -agregó-, permite exhibir y poner en valor que nuestra ciudad es un escenario propicio para realizar este tipo de producciones y actividades”.

Qué se verá en Ushuaia

Las proyecciones internacionales abarcan relatos de travesías, deportes extremos, cultura de montaña, conservación ambiental y la relación entre las personas y el entorno natural.

En pantalla gigante se verán, entre otras cosas, expediciones a montañas icónicas, el cruce del Pasaje de Drake rumbo a la Antártida y desafíos en el frío extremo de Alaska.

El Banff Mountain Film Festival World Tour se realizó por primera vez en Canadá en 1976, en el pequeño pueblo de Banff, dentro del estado de Alberta, y desde entonces fue creciendo hasta convertirse en un evento de trascendencia mundial, con una gira que alcanza más de 40 países y 550 ciudades.

A la Argentina llegó por primera vez hace 25 años e incorporó sedes en las ciudades de Buenos Aires, Mendoza, Bariloche y San Martín de los Andes. La realización del evento en Ushuaia fortalece la presencia del festival en la Patagonia.

“La realización de este festival de renombre internacional, y el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia, forman parte de la decisión política de esta gestión de promover todo aquello que permita visibilizar las oportunidades que ofrece la ciudad para disfrutar la naturaleza, practicar deportes y generar contenido audiovisual de calidad”, expresó Manfredotti.

“La llegada del Banff por primera vez a Ushuaia tiene un enorme significado. La ciudad no solo es el escenario ideal por su entorno natural, sino también por la identidad de su gente, que vive la montaña y el mar todos los días”, valoró, por su parte, Manuel Fernández Arroyo, de la productora de documentales fueguina El Rompehielos.

De un pueblito al mundo

En 1976, cuando el pueblo canadiense de Banff organizó su primer festival de cine de montaña, fueron aproximadamente 450 personas quienes se juntaron para mirar 10 películas.

Un año después, las películas ya fueron 19, hubo producciones llegadas de Gran Bretaña además de las canadienses, y por primera vez se realizó una competencia con un panel nacional de jueces.

Desde entonces, el crecimiento se volvió exponencial. en la actualidad el Festival recibe más de 400 películas durante su convocatoria y atrae una audiencia de más de 10 mil personas, con una selección de films llegados de todas partes del mundo.