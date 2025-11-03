Se fue de Tierra del Fuego a Rusia para estudiar y lo mandaron a la guerra con Ucrania

Desde Ushuaia, su padre envió una carta alegando razones humanitarias para que lo releven. Tiene cáncer de hígado y necesita a su hijo cerca.

Dante Bettiga , un joven de 23 años oriundo de Ushuaia , partió de Tierra del Fuego a Rusia con el sueño de estudiar idiomas y encarar un posible futuro en el exterior. Lo que nadie imaginaba en su familia, que acaba de hacer público un pedido desesperado a la embajada, es que terminaría en las trincheras de la guerra en Ucrania, luego de alistarse en el ejército para hacer el servicio militar.

Su padre, Juan Bettiga , contó en las últimas horas que su hijo fue despachado directamente al frente de batalla del prolongado conflicto que enfrenta a Rusia con Ucrania . El joven se encuentra actualmente en la zona de Donetsk , integrando el Batallón 11 del Regimiento 57 .

El pedido del padre es urgente y desesperado: que saquen a Dante de allí de inmediato. La razón, además de la obvia necesidad de proteger a su hijo, es que está enfermo de cáncer y lo necesita cerca.

Llamado humanitario de Tierra del Fuego a Rusia

Bettiga elevó una nota formal al Ministro de Defensa de las Fuerzas Armadas de Rusia, Andréi Beloúsov, rogando por el retorno humanitario de su hijo.

En el documento, el padre formula un pedido directo: "Que se ordene la inmediata dispensa de las obligaciones militares que actualmente cumple mi hijo BETTIGA GIANNI DANTE", dice textualmente la misiva que envió a la embajada de Rusia en la Argentina.

La solicitud se fundamenta en el artículo 51 de la Ley Federal 53-FZ, citado en el contrato que firmó el joven al alistarse en la unidad militar de Ekaterimburgo, bajo el mando del Teniente Coronel Kokáreva V.A.

La situación adquiere tintes aún más dramáticos por el estado de salud de Bettiga, quien padece cáncer de hígado. Por eso, adjuntó su historia clínica completa a la nota dirigida a las autoridades rusas.

El drama detrás del pedido: una grave enfermedad

"Hace un tiempo se me ha diagnosticado con Cáncer de Hígado, y me he sometido a diversos tratamientos para tratar no solo de mitigar sus efectos y consecuencias negativas y poder así seguir el desarrollo de mi vida, sino también para intentar llegar a mi recuperación definitiva", expresó en la carta.

Juan explicó que su situación es de extrema vulnerabilidad. "Para poder sobrellevar todo este tratamiento no cuento con nadie más cercano que no sea mi hijo", señaló.

Hace aproximadamente tres años que vive solo en Ushuaia, desde que Dante se trasladó a Rusia para estudiar el idioma y luego tomó la decisión de incorporarse a las fuerzas armadas rusas.

Hace un tiempo, ante su diagnóstico, todo cambió. "El acompañamiento y cuidado que requiero es crucial no solo porque la carga emocional que me recae es muy grande, sino porque además mi situación es delicada como para que pueda llevar a cabo los tratamientos médicos por mi cuenta", detalló en el escrito.

Además, contó que los médicos le advirtieron que, aunque los tratamientos pueden aliviar los efectos de la enfermedad, no descartan la necesidad de una intervención quirúrgica para un trasplante de hígado. Y ahí radica otro punto crítico de su reclamo.

En caso de necesitar el trasplante, Juan cuenta únicamente con su hijo para la transfusión de sangre y para afrontar la cirugía. "Es la única persona con mayor compatibilidad, ya que de mi familia cuento con medio-hermanos, mi madre tiene más de 70 años y mi padre biológico ya está fallecido", explicó.

El padre subrayó que Dante es su único hijo, lo que convierte al joven en el único donante vivo compatible de entre 18 y 35 años con parentesco directo.

Un "padre desesperado"

"Recurrimos a todos aquellos que puedan colaborar con este pedido de un padre desesperado para que pueda recuperar a su hijo de esta horrible situación, sometido a participar de una guerra en el otro lado del mundo", finalizó el clamor de Juan Bettiga.

El caso expone las complejidades de un joven argentino atrapado en un conflicto bélico internacional, mientras su padre libra su propia batalla contra el cáncer en el fin del mundo.

"Por todos los motivos hasta acá expuestos, y apelando a las razones estrictamente humanitarias que inspiran el derecho internacional y las relaciones diplomáticas entre la nación Argentina y Rusia, es que apelo ante este honorable Embajador que arbitre los medios necesarios para que mi hijo sea desafectado de sus obligaciones militares y se le conceda la baja humanitaria del servicio militar de la Federación Rusa, con la finalidad de que vuelva a la Argentina para mi acompañamiento en los tratamientos médicos necesarios", dice la carta.

Y concluye: "No me queda más que agradecer su amable consideración a esta solicitud. Espero recibir una respuesta favorable a lo aquí solicitado por ser de estricta urgencia y humanidad".