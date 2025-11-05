Comodoro Rivadavia: buscan a un joven de la Fuerza Aérea que mandó un Whatsapp de despedida y desapareció

Tiene 27 años y nadie sabe nada desde que el martes salió de trabajar de la Brigada y lo vieron caminando hacia Diadema, una zona de acantilados.

Gustavo Vera es nacido en Tartagal (Salta), pero se trasladó hace años con su familia a Comodoro Rivadavia. Tiene una hija de 7 años.

La Policía de Chubut activó un operativo de búsqueda urgente para localizar a Gustavo Adrián Gabriel Vera , de 27 años , quien no aparece desde la tarde del martes 4 de noviembre. El joven trabaja en la IX Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina en Comodoro Rivadavia y fue visto por última vez cerca de las 14 horas en las instalaciones militares.

Lo que comenzó como una desaparición común se transformó en una búsqueda contrarreloj cuando su familia recibió un mensaje de WhatsApp de despedida dirigido a su madre. Esta circunstancia agregó dramatismo y urgencia al operativo policial, que ahora corre contra el tiempo para encontrarlo antes de que pueda tomar una decisión irreversible.

Según los registros, Gustavo finalizó su jornada laboral a las 17:30 del martes. Sus compañeros de trabajo lo dejaron en el barrio Ciudadela , desde donde habría iniciado un recorrido a pie por distintas zonas de la ciudad petrolera.

Testigos afirman haberlo visto caminando por la calle Los Andes y también en las inmediaciones de un supermercado Chango Más, ubicado en el kilómetro 4.

Los últimos reportes indican que habría sido avistado dirigiéndose hacia la zona de Diadema, un área caracterizada por la presencia de acantilados y precipicios.

"Lo estamos buscando desesperadamente"

Soledad Galarza, prima del joven desaparecido dio detalles sobre el caso que mantiene en vilo a su familia. "Él no desapareció de la nada. Dejó una carta de despedida por WhatsApp a su mamá y a su hermano. Por eso lo estamos buscando desesperadamente", le explicó en las últimas horas a ADNSUR, angustiada por la situación.

La joven detalló que tras recibir información sobre posibles avistamientos, los equipos de búsqueda recorrieron la zona y las playas cercanas.

"Hace poco me avisaron que lo vieron caminando hacia Diadema. La brigada estaba organizándose para ir a esa zona y comenzar a buscar. No sé si ahí hay precipicios o algún riesgo porque no conozco bien el lugar", agregó.

Gustavo es oriundo de Salta, provincia de donde proviene toda su familia. Hace años se mudó al sur patagónico junto a sus seres queridos. El joven tiene una hija de 7 años que también vive en la zona.

Su madre está volviendo de urgencia a Comodoro Rivadavia

"Su mamá, que es mi tía, estaba afuera de Comodoro y ahora está tratando de volver porque se enteró de la desaparición", relató Soledad. La situación se complica aún más por la dispersión geográfica del grupo familiar.

"Mis padres están en Pico Truncado; se enteraron ayer y desde entonces están buscándolo", contó. La angustia familiar -aseguró- se ve acrecentada porque reciben poca información oficial de los responsables del operativo de búsqueda.

"La policía no nos da muchas respuestas ni sabemos si hay algún protocolo específico, así que estamos muy angustiados", explicó.

Gustavo Vera, lo buscan en Comodoro Rivadavia El pedido de colaboración a la comunidad de Comodoro Rivadavia para una búsqueda "urgente".

La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia coordina el operativo emitió un llamado a la población de Comodoro Rivadavia para que colabore con cualquier información que pueda resultar útil en la búsqueda de Gustavo.

El joven, de contextura delgada, pesa aproximadamente 75 kilos y mide 1,70 metros. Presenta tez trigueña, ojos marrones oscuros y cabello negro, corto y lacio. Al momento de desaparecer vestía su uniforme de la Fuerza Aérea Argentina.

La cooperación ciudadana se considera fundamental para ampliar los puntos de rastrillaje en la extensa zona donde fue visto por última vez.

Quienes tengan datos sobre el paradero del joven pueden comunicarse con la División Búsqueda de Personas al teléfono 297-4082600, acercarse a la comisaría más cercana o llamar al número de emergencias 101. Cada minuto cuenta en esta carrera contra el tiempo para encontrar a Gustavo sano y salvo.