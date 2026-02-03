Monotributistas: en una ciudad de la Patagonia dejan de pagar Ingresos Brutos y Seguridad e Higiene

Un régimen simplificado unificará los principales impuestos municipales en una cuota fija mensual. La medida reducirá hasta un 50% la carga impositiva.

El nuevo sistema convierte los tributos municipales en un único impuesto mensual para los monotributistas, por categorías según facturación y actividad, y sin necesidad de declaraciones juradas.

Una importante ciudad de la Patagonia está a punto de implementar una reforma tributaria que beneficiará directamente a los monotributistas . La iniciativa del gobierno municipal, que aguarda tratamiento en sesión extraordinaria del Concejo Deliberante , donde se descuenta la aprobación, establece un Régimen Simplificado Tributario que modificará por completo la forma en que este sector cumple con sus obligaciones fiscales locales.

El nuevo esquema se implementará en Rawson, la capital de Chubut, y reemplazará la presentación de declaraciones juradas de Ingresos Brutos , la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para aquellos monotributistas que tienen comercios y también el derecho de habilitación de locales.

En su lugar, se aplicará una cuota fija mensual unificada que se determinará automáticamente según la categoría de Monotributo de cada contribuyente.

La medida eliminará la necesidad de presentar declaraciones juradas mensuales y anuales. Y según anticipan desde la Comuna, en algunos casos la carga tributaria se reducirá hasta en un 50%.

El Régimen Simplificado comenzará a regir a partir de marzo para los monotributistas de Rawson. Durante ese mes, los contribuyentes deberán presentar la declaración jurada anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, que será la última.

Desde abril entrará en vigencia plena la cuota fija mensual unificada y ya se ahorrarán ese trámite. Esto representará una simplificación significativa en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para el sector.

El proyecto contempla también excepciones específicas para determinados casos. Quedarán excluidos del esquema y eximidos del pago de los tributos municipales vinculados a la actividad aquellos monotributistas contratados exclusivamente por el Estado, ya sea municipal o provincial.

Esta excepción aplicará siempre que puedan acreditar el vínculo contractual y no desarrollen actividad comercial paralela. Para este grupo particular, el ejercicio fiscal 2025 será el último con presentación de declaración jurada anual.

En una segunda etapa, no sólo para monotribuistas

Desde el gobierno local aclararon que esta medida constituye en realidad la primera etapa de una transformación tributaria más profunda, y que será ampliada a otro importante sector de la actividad económica local.

Aunque en esta instancia alcanza únicamente a los monotributistas, ya se anticipó que habrá una segunda etapa dirigida a los responsables inscriptos (aquellos trabajadores autónomos de mayor facturación que para ARCA ya no cuadran en esa categoría de contribuyentes).

La idea es aplicar el mismo esquema de simplificación para estos emprendedores independientes, eliminando definitivamente Ingresos Brutos, la Tasa de Seguridad e Higiene y el derecho de habilitación comercial. El objetivo declarado es consolidar un sistema más simple, transparente y previsible para quienes desarrollan actividades productivas, comerciales y de servicios en la capital de Chubut.

Presentación oficial en Rawson

En una conferencia de presentación oficial del nuevo sistema, el intendente Biss destacó que la reforma busca aliviar la carga fiscal sobre los contribuyentes cumplidores y establecer con claridad la obligación mensual.

"Queda un solo concepto unificado, con una reducción impositiva significativa", señaló el jefe comunal, quien valoró el trabajo técnico de la Secretaría de Hacienda y el rol del Concejo Deliberante.

Presentación del Régimen Simplificado de Impuestos para los monotributistas en Rawson - Intendente Damián Bliss

La titular de ese área del Ejecutivo comunal, Macarena Flamarique, explicó que la reforma apunta a ordenar y simplificar el sistema tributario local. Detalló que unificará los principales tributos que alcanzan a monotributistas con actividad comercial y de servicios.

Precisó que el Municipio determinará directamente la deuda de cada contribuyente según su categoría, mientras que el control de las categorías seguirá a cargo de ARCA. Y aclaró que la cuota será fija y automática, expresada en módulos.

El director de Comercio Municipal, Alejo Williams, indicó que el esquema mantiene un criterio progresivo, con montos crecientes según el nivel de facturación, en espejo con el monotributo nacional. También señaló que habrá una diferenciación entre actividades comerciales y de servicios.

Desde la Cámara de Comercio de Rawson, Aldo Locardi destacó que el nuevo régimen responde a una demanda concreta del sector, en un contexto económico nacional complejo. Valoró el trabajo conjunto orientado a simplificar la regulación y acompañar la actividad económica local. En la conferencia también estuvo el titular del Concejo Deliberante, Dulio Monti.