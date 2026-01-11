Tragedia en Ruta 40: madre e hija murieron tras caer con una camioneta desde un puente cerca de Neuquén

El vehículo impactó de frente con un auto y se precipitó desde el Puente del Matadero, en Malargüe. Hay dos heridos internados en estado grave.

Una mujer de 36 años y su hija menor murieron este domingo por la madrugada en un accidente fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, en el sur de la provincia de Mendoza . El hecho se registró cerca de las 5 de la mañana en el kilómetro 2.952, a la altura del Puente del Matadero, en jurisdicción de Malargüe .

De acuerdo al parte oficial, una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro personas colisionó de frente contra un auto Fiat Palio en el que se trasladaban una mujer de 30 años y sus dos hijas. Tras el impacto, la camioneta se desvió de su trayectoria, rompió el guardarraíl del puente y cayó al vacío, quedando volcada entre la maleza.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Vilma Guanco, de 36 años, y una niña cuya edad no fue precisada por las autoridades. Ambas eran acompañantes en la Hilux. El conductor de la camioneta, un hombre de 38 años, fue trasladado de urgencia al Hospital de Malargüe e ingresó en terapia intensiva. En tanto, un adolescente de 17 años que también iba en el vehículo resultó gravemente herido y será derivado al Hospital Central de Mendoza para su atención.

Según informaron fuentes policiales, la conductora del Palio y sus hijas sufrieron politraumatismos leves y se encuentran bajo observación en el hospital local.

El test de alcoholemia a la mujer dio resultado negativo, según confirmaron las autoridades.

El siniestro generó una rápida intervención de los servicios de emergencia, ambulancias y personal de la Policía Científica. Durante varias horas, el tránsito en el puente fue restringido para permitir las tareas de rescate, peritaje y remoción de los vehículos. La principal hipótesis de la investigación apunta a que uno de los rodados habría invadido el carril contrario, provocando la colisión frontal.

La Justicia de Mendoza continúa trabajando para determinar con precisión las circunstancias del accidente. El hecho enluta nuevamente a las rutas del sur provincial en plena temporada de verano, con un incremento notable de la circulación vehicular hacia destinos turísticos como San Rafael.

Otra tragedia: choque frontal en la ruta 151 causó dos muertos cerca de Cinco Saltos

Dos personas murieron y otras resultó con heridas en un impresionante choque frontal entre dos vehículos ocurrido durante la madrugada de este domingo en la Ruta Nacional 151, a la altura de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCo -más precisamente donde se encuentra el radar de velocidad, a pocos kilómetros de Cinco Saltos.

El trágico incidente fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux y un Chevrolet Corsa, informó Seny Radio en su perfil de Facebook. Como consecuencia del fuerte impacto fallecieron en el acto los dos ocupantes del auto, el conductor y una mujer.

En tanto que el conductor de la Hilux, que quedó volcada en medio de la cinta asfáltica sobre su lateral izquierdo, resultó con algunas heridas, aunque su vida no correría peligro.

tragedia ruta 151

En el lugar trabajaron personal de Policía de Tránsito de Río Negro, personal de Salud y Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos. También convocaron a los integrantes del Gabinete de Criminalística para que efectuaran las pericias accidentológicas en busca de determinar la mecánica del hecho y posibles responsabilidades, aunque habría pistas al respecto.

Debido a la posición en que quedaron los rodados las autoridades ordenaron la circulación de tránsito por sectores aledaños. Poco después de las 9 la circulación se había normalizado.

Familiares de las víctimas confirmaron sus identidades y aseguraron que se trataba de una pareja.

Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía se informó que se presume que el Corsa circulaba sentido Cipolletti-Cinco Saltos, y que por razones que se tratan de establecer invadió el carril contrario, siendo impactado por la Hilux.