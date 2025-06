Ola polar: un pueblo de Chubut ya pasó tres noches sin luz porque se congelan los generadores

En Gan Gan, de 800 habitantes, el termómetro marcó -27°C y los motores no arrancan. Prenden fuego cerca para calentarlos. Ya falta leña .

Trabajadores de la cooperativa de Gan Gan, en Chubut, junto a uno de los generadores que no arrancan por las heladas.

Los generadores a gasoil que abastecen la localidad no arrancan de noche debido a las heladas extremas, en un clima que llegó a registrar una temperatura de 27 grados bajo cero .

Santiago Huisca , intendente del pueblo, explicó que el problema no radica en el gasoil que hace abastece los generadores, sino en los motores, que no resisten las bajas temperaturas.

Los equipos, aunque son nuevos y cuentan con garantía por dos años más, quedaron fuera de servicio por las condiciones climáticas adversas.

"Hace tres días que los generadores no pueden arrancar de noche por el frío. No es el combustible, son los motores que no aguantan", declaró Huisca en diálogo con Jornada Radio.

Los trabajadores de la cooperativa local buscan alternativas desesperadas para mantener operativos los equipos, incluyendo el encendido de antorchas alrededor de los motores para evitar que se congelen.

Sin embargo, reconocen que las opciones son escasas y que la única salida es esperar una mejora en las condiciones meteorológicas, prevista recién para el jueves próximo.

"El que puede, compra leña"

La crisis eléctrica pega fuerte en Gan Gan porque sólo entre el 40% y 50% de los vecinos dispone de gas natural o envasado, mientras que el resto -al no tener luz- depende únicamente de la leña para calefaccionar los hogares. Y se trata de un recurso que se volvió crítico en medio de la emergencia.

"El que puede compra, pero hoy no hay trabajo y todo está carísimo. Es muy complicado", manifestó el jefe comunal, quien añadió que en el pueblo no quedan reservas para situaciones de emergencia. Todo el stock disponible ya fue distribuido, incluso entre los jubilados del PAMI, quienes aún no recibieron ayuda de su obra social.

El Plan Calor gubernamental brinda asistencia, pero resulta insuficiente para cubrir la demanda actual de la comunidad afectada.

Gan Gan sin luz por el frío 2.jpg La estrategia para evitar que se planten los generadores es acercar fuentes de calor.

La emergencia se extiende a parajes cercanos como Chacay Oeste, que también permanece sin energía eléctrica. Las autoridades educativas suspendieron las clases en la escuela primaria y evalúan hacer lo mismo en el nivel secundario debido a las condiciones extremas.

El ganado local también sufre las consecuencias del temporal, requiriendo suplementación forrajera adicional para sobrevivir a las bajas temperaturas que caracterizan la región.

Gan Gan se ubica en una zona de clima árido y desértico, con inviernos particularmente rigurosos donde las temperaturas oscilan entre -30°C y 0°C. Los vientos pueden alcanzar velocidades de hasta 200 km/h y las nevadas intensas son habituales durante la estación fría.

"Acá nadie se sorprende por el frío. Toda la vida fue así. Esto también es lo lindo que tenemos los patagónicos, y hay que bancarlo", reflexionó Huisca sobre las duras condiciones climáticas de la Patagonia.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana de Chubut, siguiendo los lineamientos del Servicio Meteorológico Nacional, emitió alertas amarillas por temperaturas extremadamente bajas para diversas zonas provinciales, incluida la meseta donde se encuentra Gan Gan.

Chubut: la cascada que se volvió una pared de hielo

Las temperaturas extremadamente frías de los últimos días se traducen en lagunas congeladas, heladas intensas y ahora también, en un imponente salto de agua de Chubut que quedó petrificado.

La imagen de la Cascada de Opazo, ubicada a unos 30 kilómetros de Río Pico, detenida por el congelamiento, rápidamente empezó a ganar atención en las redes sociales, a paritr de fotos un video que se viralizaron.

Se congeló una cascada en Chubut

Se trata de un rincón poco conocido, ubicado a unos 6 kilómetros por un sendero rural desde las casas más alejadas de la localidad del sur cordillerano de Chubut. El trayecto cruza bosques, arroyos y zonas de estepa, ofreciendo vistas ya de por sí maravillosas, y que ahora suman otro componente para el asombro.

Esta cascada, en el curso del desagüe del Lago N°2, suele mostrar su mayor caudal durante la primavera, cuando el deshielo incrementa notablemente el volumen del agua. Sin embargo, en invierno, el caudal disminuye y, con temperaturas bajo cero, las aguas que caen desde más de 30 metros de altura comienzan a congelarse.

Esta vez, ese fenómeno es prácticamente completo. En el video que se difundió por las redes se ve apenas un hilo de agua fluyendo levemente de una pared de hielo.