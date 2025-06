Una perra fue hallada al borde de la muerte en Santa Cruz: le partieron el cráneo a golpes

"Esa zona es muy oscura y no es visible porque no hay nada para ver. Salió con su bici y linternas para guiarse. Mientras hacía su recorrido encontró a la perrita. Siguió, pero después volvió porque no creyó lo que estaba viendo", relató Isis, pareja de Javier, en diálogo con La Opinión Austral.

La mujer describió el momento del descubrimiento: "Tenía la duda porque quedó en shock. Fue muy fuerte cuando la vio". El hombre decidió regresar para confirmar lo que había percibido, y entonces constató la terrible realidad: un animal bañado en sangre que aún respiraba débilmente.

La escena era desgarradora. "Él pensaba que no iba a vivir porque era mucha sangre la que estaba corriendo de su cabeza", recordó Isis. El estado de la perrita evidenciaba la crueldad del ataque: "Por lo que pudo ver, ella estaba adentro de una bolsa de comida de perro que estaba llena de sangre, se ve que la tiraron ahí y la perra se salió y se fue a los arbustos".

La ubicación del hallazgo hacía casi imposible que alguien más la encontrara. "Una persona en auto nunca la iba a ver y alguien caminando, tampoco", explicó Isis sobre lo fortuito del rescate.

Un veterinario en la madrugada de Río Gallegos

En plena madrugada del sábado, conseguir atención veterinaria se convirtió en una carrera contra el tiempo. Isis recurrió a las redes sociales buscando ayuda, y gracias a una conocida logró contactarse con la Fundación Narices Frías, que la conectó con un veterinario dispuesto a atender la emergencia.

"Me desesperé porque quería que recibiera atención rápido. Uno no quiere que se mueran y hace todo lo posible porque ellos igual merecen tener una segunda oportunidad, más allá de lo que les haya pasado", expresó la mujer sobre esas horas angustiantes.

Perrita 2.jpg Cuando el vecino de Río Gallegos la encontró, la border collie estaba bañada en sangre.

El diagnóstico veterinario reveló la magnitud del daño sufrido. Tras rapar a la perrita para evaluar las heridas, el profesional encontró una fractura abierta de cráneo y dos fracturas adicionales en diferentes partes de la cabeza y el hocico. "Tenía un hoyo en su cráneo. Fue impactante, fue súper impactante", lamentó Isis.

El veterinario fue categórico respecto al origen de las lesiones: descartó completamente que fueran producto del ataque de otros animales. "Me dijo que por mordedura de perros es imposible porque solamente tiene heridas en el cráneo, no tiene en el cuello lesiones de ningún otro estilo. Por una pelea de perros, imposible", explicó Isis, y agregó: "El dijo que tiene que haber sido un golpe muy fuerte realizado por una persona".

Los primeros días fueron críticos. La perrita, bautizada como "Luz de Esperanza", recibió antibióticos y calmantes mientras luchaba en estado crítico. "Había que dejarlo en manos de Dios, también", aseguró Isis sobre esos momentos de incertidumbre. Durante las primeras jornadas, "ella movía sus ojos, no tenía ninguna otra movilidad".

El domingo trajo las primeras señales esperanzadoras durante una nueva revisación veterinaria, pero fue el lunes por la tarde cuando se confirmó la mejoría significativa. Luz logró ponerse de pie y dar sus primeros pasos, marcando un punto de inflexión en su recuperación.

Para el miércoles, la transformación era notable. "Hoy está mucho mejor, comió un alimento especial. Ha comido dos veces en el día, súper bien porque ha comido bastante. La tomé en brazos y la llevé al patio, caminó y después, entró a la casa. Viene bien", compartió Isis aliviada.

Una larga recuperación por delante

Sin embargo, el camino hacia la recuperación total aún es largo. "Todavía le falta mucho, está débil e inestable, pero ya salió del estado crítico, ahora está en modo recuperación", reconoció su cuidadora. Las secuelas del brutal ataque persisten: "Como le golpearon el hocico, perdió un poquito el olfato".

La perrita recibe controles veterinarios diarios y medicación para fortalecer su sistema inmunológico. Su andar todavía es inestable: "Camina como si estuviera borracha, pero en realidad es que no tiene fuerza, perdió tanta sangre… Pero está bien, está avanzando de a poco, eso me pone contenta", describió la mujer.

Perrita ok.jpg El miércoles, Luz de Esperanza recuperó el apetito y comió dos veces.

Las dificultades incluyen momentos de extrema debilidad: "A veces está muy cansada y no logra levantarse para hacer pis, así que vamos a ponerle pañales así no se moja".

La pérdida parcial del olfato también afecta su alimentación: "Si le muestro la comida, no come. Le cuesta sentir el olor de la comida entonces, le coloco cerca la comida y ahí recién, come".

La historia de Luz desató una ola de solidaridad en la comunidad. "Me han llamado o me han escrito, pero prefiero que esa plata o cualquier cosa que quieran comprar vaya directamente a la fundación", pidió Isis, mientras la Fundación Narices Frías, que se hizo cargo de todos los gastos médicos, se ocupa de esas donaciones.

Para quienes deseen colaborar, la ONG recibe la ayuda a través del alias F.NARICES.FRIAS en Mercado Pago o narices.frias.nacion en Banco Nación. También aceptan alimento especial "Recovery", que es el que necesita la perrita durante su rehabilitación.

Isis ya piensa en el futuro de Luz de Esperanza: "Más adelante, cuando esté en condiciones y su salud esté mucho mejor, está la posibilidad de buscarle un buen hogar".