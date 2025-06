Santa Cruz: piden protección para una mujer que terminó en el hospital tras otra golpiza de su pareja

Florencia Muriano, hermana de la mujer agredida, contó a medios locales lo que le ocurrió a Erika en la madrugada del domingo en una casa de la Zona de Chacras, en la ciudad del noreste santacruceño. "Llegó a mi casa toda golpeada, yo le pregunté 'otra vez te pegó', me dijo que sí y que le dolía todo", le relató a Ecos del Sur.

Rodillazos, piñas e intento de estrangulamiento

"Mi hermana me comentó que él llegó borracho y empezó a pegarle rodillazos y piñas, la arrastró por la casa y la empezó a estrangular. Ella le pidió 'no me mates', alcanzó a empujarlo, salió corriendo y pidió ayuda a sus vecinos", agregó.

Luego de la golpiza, Erika fue a casa de su hermana, se descompensó y fue internada por fracturas en el rostro y la cabeza.

Además, Claudia Sánchez, abuela de Erika y de Cristian "Cachilo" Muriano, un chico de 13 años que fue asesinado en marzo de 2013, habló con una admirable valentía y pidió justicia por su nieta. "Los que me conocen saben que pasé por algo muy duro, a mi nietito no lo pude salvar y hoy agradezco a Dios tener a mi nieta tirada en una cama del hospital", dijo.

Erika Murano - abuela y hermana.jpg Claudia Sánchez y Florencia Muriano, abuela y hermana de Erika.

"Tienen que tomar medidas y ponerse firme porque este tipo tiene que ir preso, no puede ser lo que hizo mira si ella no zafaba; hace poco pasó un crimen acá y no podemos seguir permitiendo que ocurra esto, que estén matando a nuestros hijos, a nuestros nietos y no haya justicia", concluyó. La sede a cargo del caso es el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco.

El femicidio de Antonella en Santa Cruz

El caso se da cuando en Caleta Olivia todavía resuenan las voces por el asesinato de Antonella a manos de su pareja, que hirió de una apuñalada a su propia madre cuando ésta intentó defender a su nuera, y después de matar a su mujer, se suicidó.

En ese contexto, al conocerse el caso de Erika, el hermano de Antonella, Gabriel Aybar, se expresó en las redes sociales con relación al nuevo hecho.

"Que la justicia empiece a actuar como corresponde, que no haya más muertes por femicidio; empiecen a hablar cuando sufran violencia, no se callen; hablen porque detrás de uno hay una familia; hace un mes que mataron a mi hermana y el dolor que llevamos dentro es inmenso", escribió a un mes del brutal femicidio de su hermana, que en Caleta Olivia también marcó la conmemoración del décimo aniversario del Ni Una Menos, que se cumplió el 3 de junio.