Lo detectaron organismos argentinos e internacionales y hubo un reporte vecinal en la capital provincial. Más tarde hubo otro en las islas Sandwich.

Tembló Santa Cruz: un sismo se sintió cerca de Río Gallegos, El Calafate y Río Turbio.

Un movimiento sísmico se registró en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz durante la tarde de este miércoles 1 de julio.

El temblor, de 4,2 grados en escala Richter, fue registrado por organismos nacionales e internacionales y reportado por vecinos en zonas cercanas a las ciudades de Río Turbio y El Calafate, y en Río Gallegos.

El primer reporte del sismo fue realizado por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo ( EMSC ), un organismo internacional con sede en Francia, alrededor de las 18.30 de este miércoles.

Temblor en Santa Cruz, reportes desde Europa

Por su parte, la plataforma de monitoreo sísmico alemana VolcanoDiscovery confirmó que el temblor se produjo a las 18.35 (hora argentina). El sitio especializado estableció el epicentro a unos 49 kilómetros de Río Turbio, con una magnitud de 4,2.

A su vez, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) argentino incluyó esta mañana en su listado el temblor en Santa Cruz.

La institución local lo situó al noroeste de Río Turbio, a 113 kilómetros de esta localidad, 73 kilómetros al sudoeste de El Calafate y 154 kilómetros al sur de El Chaltén.

Río Gallegos aérea genérica Una vecina de Río Gallegos reportó el temblor en Santa Cruz.

Para el Inpres, el temblor tuvo una magnitud de 3,9 en la escala Richter y 10 kilómetros de profundidad, y el momento en el que se produjo fue establecido a las 18.35.09 hora argentina.

"Las plantas tambaleaban"

VolcanoDiscovery recibió también un reporte ciudadano desde Río Gallegos, situada a aproximadamente 191 kilómetros del lugar donde se originó el sismo de acuerdo con sus registros y a casi 300 kilómetros de donde lo situó el Inpres.

De acuerdo con el testimonio publicado por la plataforma, una vecina manifestó haber experimentado una leve sensación de malestar y observó movimientos en objetos dentro de su vivienda.

"Me sentí mareada y noté que el agua de mi vaso se movía y las plantas tambaleaban", relató la persona que se comunicó con el sitio de monitoreo.

No obstante, hasta el momento no se informaron daños materiales, personas heridas ni la necesidad de intervenciones por parte de organismos de emergencia relacionadas con este episodio.

Las diferencias entre los registros de las plataformas de monitoreo pueden responder a distintos criterios de procesamiento, validación y publicación de la información sísmica.

Tierra del Feugo: otro sismo, en las islas del Atlántico Sur

Durante la madrugada de este jueves 2 de julio, VolcanoDiscovery informó también un movimiento sísmico en territorio de la provincia de Tierra del Fuego, en la región de las islas Georgia del Sur y Sándwich del Sur.

Este sismo se produjo apenas pasada la medianoche, a la 0.17, tuvo una magnitud de 4.9 y epicentro en la Isla Blanca, una pequeña isla deshabitada que forma parte de las “islas centrales” del archipiélago de las Sándwich.

El informe inicial sobre este segundo movimiento fue emitido por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), cerca de veinte minutos después de producido el fenómeno.

Debido a que se registró en una zona remota y prácticamente deshabitada, no se recibieron reportes de personas que lo hayan percibido.