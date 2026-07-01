Lo apuñalaron en el pecho y está grave: "No pasó nada, después se arregla", dijo al entrar al quirófano

El joven de 27 años fue atacado en un asentamiento de Río Gallegos y antes de la anestesia, evitó dar información a la policía. Igual hay dos detenidos.

Lo apuñalaron en el percho y está grave: "No pasó nada, después se arregla", dijo al entrar al quirófano.

César Ezequiel Flores tenía una herida que se correspondía con una puñalada y que le había perforado el corazón . Acababa de llegar al Hospital Regional de Río Gallegos con una puñalada en el tórax y los médicos se preparaban para una cirugía de urgencia .

Pero antes de que lo sedaran, el joven de 27 años pudo ser interrogado por la policía , para que contara qué le había pasado y señalara a los agresores. "No pasó nada, después se arregla," fue su respuesta.

El muchacho no dio nombres , no explicó qué había ocurrido, ni señaló a nadie, algo que suele repetirse cuando hay ciertos “códigos” de la calle en juego.

Más allá de esa falta de colaboración, la investigación ya estaba en marcha.

Según se pudo establecer, se trató de un ataque con arma blanca en un asentamiento de la capital de Santa Cruz, que recientemente tuvo algunos casos similares, pero con víctimas fatales.

La brutal agresión derivó en una carrera contrarreloj para salvarle la vida a la víctima y dar con los responsables.

Lo encontraron tirado en el piso

El hecho, que trascendió en las últimas horas, se registró en la noche del lunes 29 de junio de 2026 en un asentamiento ubicado entre las calles Ayohuma y La Paz, en la capital de Santa Cruz.

Flores estaba tirado en el suelo cuando fue hallado por un conocido que, según declaró, estaba festejando su cumpleaños en la zona y escuchó ruidos que parecían de una pelea.

Junto con otro vecino, subió al muchachjo a un auto particular y lo llevó directo al hospital.

Hospital Río Gallegos El joven apuñalado fue operado y continúa internado en el Hospital Regional de Río Gallegos.

El equipo médico constató una herida corto-punzante en el lateral izquierdo del torso, a la altura de la axila, que había perforado parte del corazón, según precisó Tiempo Sur.

La gravedad de la herida era tal que programaron una cirugía inmediata, con pronóstico reservado.

Más de 48 horas después, Flores sigue internado, luchando contra lesiones que fueron calificadas como gravísimas.

El silencio de los vecinos

El primer alerta llegó al centro de despacho policial: una persona apuñalada en las inmediaciones de calle La Paz.

Ya desde el primer momento, la falta de colaboración complicó la investigación. Los agentes que se acercaron al asentamiento ni siquiera pudieron confirmar si había habido una pelea, debido al hermetismo de los vecinos, que muchas veces por miedo prefieren no hablar.

Pero minutos después, el aviso llegó desde el hospital.

Manchas de sangre en un pasillo

Con el testimonio del hombre que había llevado a Flores hasta la guardia, la Policía de Santa Cruz pudo ubicar el lugar exacto del ataque: sería un pasillo del asentamiento sobre calle Ayohuma, en cercanías a una laguna.

El Gabinete Criminalístico detectó un patrón de manchas rojizas por goteo y agrupamiento, que conducía directamente hasta la puerta de una casa lindera.

Al notar la presencia policial, salieron cinco personas, cuatro hombres y una mujer, visiblemente nerviosos.

Por disposición de un juzgado fueron detenidos y quedaron incomunicados, aunque horas después recuperaron la libertad tras fijar domicilio y quedar a disposición de la Justicia.

Al mimso tiempo, en el lugar se levantaron muestras para análisis de ADN.

Allanamiento y dos detenidos

La investigación continuó. La División de Investigaciones desplegó tareas de inteligencia, entrevistas a testigos y nuevos peritajes que resultaron determinantes para individualizar a los principales sospechosos.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó durante la tarde del martes 30 de junio de 2026 en otra casa del mismo sector.

Apuñalaron en el corazon a un joven - Río Gallegos - detenido La policía de Santa Cruz detuvo a dos sospechosos del brutal ataque en un asentamiento de Río Gallegos.

Allí fueron localizados dos hombres de 37 y 26 años, señalados por su presunta participación en el ataque.

Por disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2, ambos fueron aprehendidos e incomunicados.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron ropa y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para intentar determinar la dinámica del ataque y el grado de participación de cada implicado.

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa y continúa en plena etapa investigativa.

La Justicia trabaja para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer el móvil de la agresión.

Mientras tanto, el joven apuñalado sigue internado bajo observación médica en el Hospital Regional.