La Prestación por Desempleo es un acompañamiento que ayuda a aquellos que buscan reinsertarse en el mercado laboral. De cuánto es el monto en abril 2026 .

Extra de $357.800 de Anses para personas sin trabajo: cómo tramitarlo en abril 2026

Los trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa justa , ya sea por la finalización del contrato o por motivos externos, pueden solicitar la Prestación por Desempleo que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) y que tiene como objetivo brindar acompañamiento "mientras se busca un nuevo trabajo".

Esta ayuda económica se adjudica conforme a una serie de requisitos específicos y tiene diferentes modalidades y condiciones dependiendo de la situación laboral de cada solicitante. Su duración también varía según cada caso. Además del pago mensual, incluye otros derechos clave como cobertura de obra social , asignaciones familiares y cómputo del período como aportes jubilatorios .

El monto de la prestación no es fijo , sino que se calcula en base al 75% de la mejor remuneración neta percibida en los últimos seis meses antes del despido. Sin embargo, existen límites mínimos y máximos que se actualizan periódicamente. Desde el 1ro de abril, no puede ser inferior a $178.900 ni superior a $357.800.

DESEMPLEO La ayuda de la ANSES apunta a acompañar a las personas desempleadas mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.

El nuevo techo se fijó tras la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para el cuarto mes del año, que se incrementó $5.400, lo que representa una suba del 1,5%. A diferencia de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), el SMVM no cuenta con un mecanismo de ajuste automático por inflación.

Tras no llegar a un acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno nacional fijó por decreto los valores con actualizaciones mensuales hasta agosto, lo que impactará en el tope máximo de la Prestación por Desempleo. Así queda el SMVM por los próximos meses:

Abril 2026: Salario mínimo mensual - $357.800

2026: Salario mínimo mensual - $357.800 Mayo 2026: Salario mínimo mensual - $363.000

2026: Salario mínimo mensual - $363.000 Junio 2026: Salario mínimo mensual - $367.800

2026: Salario mínimo mensual - $367.800 Julio 2026: Salario mínimo mensual - $372.400

2026: Salario mínimo mensual - $372.400 Agosto 2026: Salario mínimo mensual - $376.600

Quiénes pueden acceder a la ayuda de ANSES por desempleo

Este programa está dirigido a los siguientes grupos que cumplan con estos requisitos:

Trabajadores permanentes: tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido.

tener al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. Trabajadores eventuales o de temporada: haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años.

haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en tres años. Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses de aportes en los últimos 2 años previos a la finalización de obra.

desempleo anses.png La Prestación por Desempleo tiene un tope máximo que se actualiza según el salario mínimo.

El monto y la cantidad de cuotas (entre 2 y 12) se calculan según tus ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años cobran durante 6 meses más.

Al momento de tramitarla, serán necesarios estos documentos:

1) DNI (original y copia)

2) Documentación que compruebe el desempleo (original y copia), según el caso:

Despido sin justa causa: telegrama de despido, carta documento o nota de despido con firma certificada del empleador.

Despido por quiebra o concurso preventivo del empleador: nota del síndico certificando la disolución del contrato laboral, sentencia de quiebra autenticada por juzgado, telegrama del empleador notificando el cese por quiebra o el ejemplar del Boletín Oficial donde se publicó la quiebra.

Resolución del contrato de trabajo por denuncia del empleado fundada en justa causa: telegrama de intimación y telegrama de desvinculación laboral enviados por el trabajador.

No renovación de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo vencido.

Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

En caso de haber padecido una enfermedad/accidente no laboral o enfermedad/accidente laboral al momento de producirse el cese en su último empleo: certificado médico de aptitud laboral para ocupar un puesto de trabajo acorde a su situación de salud.

desempleo.jpg La desocupación cerró el 2025 en 7,5%, según datos del INDEC.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo 2026

El trámite para solicitar la ayuda económica por desempleo es gratuito y puede gestionarse tanto de manera presencial como en línea a través del sitio web de ANSES. En el caso de optar por la vía online, los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir al apartado "Atención Virtual".

Seleccionar "Prestación por Desempleo".

Elegir el tipo de relación laboral y seguir los pasos del sistema.

Cargar DNI, documentación requerida y completar una declaración jurada.

Si se desea tramitarlo de forma presencial, se debe sacar turno en anses.gob.ar o en una oficina cercana y luego presentarse en el lugar con DNI y los documentos respaldatorios.