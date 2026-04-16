Empleadas domésticas: cuánto se paga por 4 horas semanales en abril 2026

Las trabajadoras de casas particulares pueden cumplir esquemas con jornadas reducidas que se abonan según el valor mensual de la hora. Cuánto cuesta en abril 2026 .

Las empleadas domésticas de todo el país mantendrán en abril 2026 las mismas remuneraciones por hora y por mes que en marzo, ya que la última paritaria se cumplió y aún no se confirmó un nuevo entendimiento salarial. Esto representa un golpe al bolsillo para las cerca de 1,5 millones de trabajadoras de casas particulares de la Argentina.

Meses atrás, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) había establecido un aumento de 3% en dos tramos : 1,5% para febrero y otro 1,5% para marzo , además del pago de un bono extraordinario que podía llegar hasta los $20.000 según la cantidad de horas trabajadas.

En el cuarto mes del año, las empleadas domésticas no solo no tendrán de momento incrementos porcentuales, sino que también dejarán de recibir la suma fija .

Existe un compromiso para volver a reunirse a lo largo de abril para negociar otro aumento y una agenda abierta para tratar el pago de, por lo menos, el 50% del viático en forma obligatoria, por lo que podría haber novedades en los próximos días.

Empleadas domésticas. En abril, las empleadas domésticas no tendrá aumento y dejarán de cobrar el bono extra.

Empleadas domésticas abril 2026: cuánto cobran por 4 horas semanales

El convenio de las empleadas de casas particulares se divide por categorías que se establecen según las tareas que realicen. Además, los ingresos también están atados a si cumplen funciones con una modalidad con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-.

Las trabajadoras pueden tener un esquema con jornadas reducidas, como por ejemplo el de 4 horas semanales.

En este caso, quienes se desempeñen en la quinta categoría de tareas generales –una de las más frecuentes-, recibirán $13.393,48 con retiro y $14.399,44 sin retiro.

En el caso del personal de cuidado de personas, el ingreso por 4 horas semanales asciende a $14.399,44 con retiro y $16.048,56 sin retiro.

Para quienes realizan tareas específicas, los valores se ubican en $15.231,48 con retiro y $16.646,16 sin retiro, mientras que las supervisoras alcanzan los niveles más altos de la escala, con ingresos de $16.053,20 con retiro y $17.530,52 sin retiro.

Un hombre tendrá que pagar una altísima suma a su exmujer por realizar las labores domésticas.jpg Se espera que a lo largo del mes se anuncie un nuevo aumento para las trabajadoras de casas particulares.

Los sueldos de las empleadas domésticas por hora y mes en abril 2026

Sin nuevos incrementos, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías en el cuarto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales), además de si se trabaja con retiro o sin retiro:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $ 4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes

Sin retiro: $ 4.382,63 por hora y $556.024,76 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 por mes

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro: $3.348,37 por hora y $410.773,52 por mes

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Empleada-doméstica.jpg En abril, las empleadas domésticas recibirán un extra por la conmemoración de su día.

Qué adicionales pueden recibir las empleadas domésticas

Además del salario básico, existen ítems obligatorios que pueden incrementar el monto final. Uno de ellos es la antigüedad, que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido.

Otro es el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. Esto equivale a una suba salarial de 30% respecto de la escala general. El beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

Puntualmente en abril, también podrán recibir un extra por la conmemoración del Día de las Empleadas Domésticas, que se celebró el viernes 3. Las trabajadoras que fueron convocadas a cumplir tareas en esa jornada tienen derecho a recibir un pago adicional.