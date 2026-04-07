La ANSES definió un nuevo aumento para esta pensión destinada a los adultos mayores que están fuera del esquema jubilatorio regular.

Anses abril 2026: lo que cobran los jubilados de la PUAM con aumento incluido y el calendario de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó para abril 2026 un nuevo incremento en la Pensión Universal para el Adulto Mayor ( PUAM ) , la ayuda económica destinada a personas mayores de 65 años que no reciben ninguna jubilación ni pensión nacional, provincial, municipal ni prestación por desempleo.

Esta pensión es una prestación vitalicia y no contributiva que equivale al 80% de la jubilación mínima . Este importe se ajusta todos los meses de manera automática según el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC ). Este mecanismo también se utiliza para calcular los aumentos de otras prestaciones sociales que otorga la ANSES , como la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

Para el cuarto mes del año, la ANSES fijó un aumento de 2,9% para la PUAM , como parte de su mecanismo de actualización mensual en base al IPC del INDEC. Para definir el incremento, el organismo previsional toma el índice de inflación de dos meses atrás . Así, para establecer la suba de abril, se utiliza de referencia el IPC de febrero , que arrojó una suba de 2,9%.

Con esta actualización, el haber de la PUAM pasa en abril 2026 a $304.255,45 y, al sumarse el bono de $70.000, el monto total a cobrar alcanza los $374.255,45. Al igual que en el caso de los jubilados de la mínima, la suma fija se paga completa a quienes perciben este haber, ya que se trata de una prestación ubicada dentro del rango más bajo del sistema previsional.

El calendario de cobro de la PUAM para abril 2026

Como es habitual, el organismo previsional establece la fecha exacta de cobro de sus prestaciones sociales según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.

En el cuarto mes del año, el cronograma de pagos de la PUAM es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Jubilados. Anses.jpg Los beneficiarios de la PUAM recibirán también el bono de $70.000.

Los requisitos para acceder a la PUAM

Esta pensión no contributiva busca proteger a quienes están por fuera del esquema jubilatorio regular. Además, permite contar con una cobertura de salud a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), más conocido como PAMI. Los requisitos que se deben cumplir para solicitar la prestación son:

Tener 65 años o más.

Ser argentino, argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud de la PUAM), o extranjero con una residencia mínima de 20 años (de los cuales 10 años deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la prestación).

No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales ni la Prestación por Desempleo. Si se está cobrando una jubilación o pensión, se debe renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión (se entiende que no se cumple con este requisito si se ausenta del territorio argentino por más de 90 días corridos).

ANSES Pago Jubilaciones.jpg La PUAM de ANSES está destinada a adultos mayores de 65 años que no cobren ninguna jubilación o pensión.

Cómo tramitar la PUAM desde la web de ANSES

Para iniciar el trámite es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social activa, que permitirá constatar que los datos personales, familiares y de contacto estén actualizados en mi ANSES. La gestión de esta prestación es simple y con pocos pasos a través de Mi ANSES. El proceso es el siguiente: