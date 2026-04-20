Si se piensa invertir 1 millón de pesos en un plazo fijo , es importante conocer cuál será el interés que se obtenga al finalizar el plazo estipulado.

Esta es la tasa de ganancia con 1 millón de pesos en plazo fijo: cuánto gano en abril 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) recuerda que es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento. En la actualidad, las tasas de interés que ofrecen los bancos para la constitución de un plazo fijo en pesos oscila mes a mes. ¿Cuánto se gana si se invierte un millón de pesos en un plazo fijo en abril 2026 ?

El BCRA recomienda que, antes de efectuar una inversión en un plazo fijo , es conveniente chequear las diferentes tasas por Home Banking o por la banca de inversión y apunta que los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés.

Las tasas de interés que ofrecen los bancos para la constitución de un plazo fijo en pesos oscila mes a mes.

¿Cuánto se gana si se invierte un millón de pesos en un plazo fijo?

Si se invierte un millón de pesos en un plazo fijo a 30 días, los bancos pagarán un interés que varía entre 12 mil y 20 mil pesos aproximadamente, dependiendo de la institución bancaria en la que se realice la inversión.

En la actualidad, entre los bancos con mayor cantidad de volumen de depósitos en nuestro país, la tasa más baja, de un 16,5%, es la ofrecida por el Banco Santander. Y la más alta, de un 21,5%, es la otorgada por los bancos Macro y Provincia de Buenos Aires. A continuación, brindaremos un ejemplo intermedio. El Banco Nación ofrece una TNA del 19 por ciento para la constitución de un plazo fijo a 30 días. Mediante el simulador incluido en su sitio oficial, es posible verificar el rendimiento del dinero a invertir. Así, por ejemplo, si invertimos un millón de pesos a 30 días, obtendremos un total de $1.015.616.

Cabe consignar que, por lo general, el rendimiento de la inversión es mayor si se realiza la operación de manera electrónica (home banking).

Tasas de interés de los principales bancos por un plazo fijo de un millón de pesos a 30 días

De acuerdo al sitio oficial del Banco Central de la República Argentina, estas son las tasas nominales anuales (TNA) para colocaciones online a 30 días para plazos fijos que otorgan los 9 bancos con mayores volúmenes de depósitos de nuestro país:

Banco BBVA: 20,5% de tasa de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Ciudad: 19% de tasa de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Provincia: 21,5% de tasa de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Galicia: 18,25% de tasa de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Nación: 19% de interés anual para cada plazo fijo.

Banco ICBC: 19,75% de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Santander: 16,5% de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Macro: 21,5% de interés anual para cada plazo fijo.

Banco Credicoop: 19,5% de interés anual para cada plazo fijo.

banco nacion app El Banco Nación ofrece una TNA del 19 por ciento para la constitución de un plazo fijo a 30 días.

El BCRA informa asimismo que otras instituciones bancarias –que no se encuentran entre las 9 con mayor volumen de depósitos- también ofrecen tasas de interés por encima de la media. Las más destacadas son las del Crédito Regional Compañía Financiera y el Banco Voii, quienes otorgan una TNA del 25,5% para la constitución de un plazo fijo por un millón de pesos a 30 días.