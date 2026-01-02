Plazo fijo: ¿cuánto gano si invierto $400.000 a 30 días?

El rendimiento de los depósitos a un mes varían de acuerdo con el banco y la modalidad elegidos para hacer la transacción.

El plazo fijo se mantiene firme como uno de los instrumentos más elegidos y seguros para invertir capital y tratar de acrecentarlos. Se trata de una opción que, a partir de un monto base, genera rendimiento en un período establecido por el ahorrista según las disposiciones de cada banco .

El plazo mínimo para una inversión de este tipo es de 30 días con intereses que varían de acuerdo con las tasas que ofrece cada entidad bancaria. Un dato a tener en cuenta es que si bien el dinero depositado no se puede retirar antes de que se cumpla el tiempo pautado, una vez que finalice, el inversor recibirá el monto inicial y el rendimiento generado durante esas semanas.

La rentabilidad de un plazo fijo varía de acuerdo con el canal de contratación elegido para hacer la operación. En el último mes de 2025, los porcentajes de las tasas son:

Sucursal: TNA del 20,50% (TEA: 22,54%)

Canal electrónico: TNA del 22,50% (TEA: 24,98%)

En este sentido, si el ahorrista elige hacer la transacción en una sucursal, los intereses ganados están en el orden de los $6.739,73. Así, al finalizar el mes, el monto de retorno total sería de $406.739,73.

En cambio, si la opción elegida para llevar adelante la operación es el home banking, los intereses serán de $7.726,03 y el monto de retorno total llegará a $407.726,03.

Plazo fijo: cuál es la tasa de interés que ofrecen los principales bancos

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) publica a diario la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrecen los bancos públicos y privados para que los interesados en hacer un depósito con la intención de generar rendimientos puedan tener en claro donde es conveniente colocar los ahorros.

En este sentido, en el sitio web oficial de este organismo -que es el que determina la política monetaria nacional- está disponible una tabla comparativa en la que se puede visualizar cuál es la tasa más beneficiosa. El objetivo de esta publicación es las personas puedan “elegir la propuesta que más te convenga”.

El listado para los plazos fijos a 30 días es el siguiente:

Banco Macro: 25% TNA

Banco ICBC: 23,5% TNA

Banco Nación: 23,5% TNA

Banco Credicoop: 23% TNA

Banco Comafi: 23% TNA

Banco Provincia: 22% TNA

BBVA: 21% TNA

Banco Santander: 21% TNA

Banco Galicia: 21% TNA

Banco Ciudad: 20,5% TNA

Captura de pantalla 2025-12-30 014430

La definición de plazo fijo, según el Banco Nación

En su sito web, el Banco Nación define al plazo fijo como “una alternativa de inversión de muy bajo riesgo que te permite obtener rendimientos sobre tus ahorros a cambio de inmovilizarlos durante un periodo de tiempo”.

Para conocer con precisión cuáles son las ganancias, la entidad bancaria cuenta con un "Simulador de plazo fijo" - que se encuentra disponible en www.bna.com.ar-, donde los interesados pueden calcular cuánto van a obtener según la cantidad de dinero invertido y de acuerdo con el tiempo de permanencia que vaya a tener esa inversión.