Analistas consideran que la estabilidad del precio de la carne en el cuarto mes del año colaboró para dar una mejor perspectiva, además de otros rubros como la ropa y regulados.

La inflación de abril desacelera fuerte frente a los números de marzo gracias a la carne

La inflación de abril habría sido de entre el 2,4% y 2,5% según anticipan diferentes consultoras, un número que le otorga un respido al gobierno, que está cada vez mas cuestionado por la opinión público por el resultado del plan económico.

Por caso, la consultora EcoGo que dirige la economista Marina Dal Poggetto, estimó un avance de los precios del orden del 2,4%, mientras que el economista Andres Borensteein, de BTG Pactual estima en 2,4%, mientras que para Equilibra, de Martín Rapetti, los precios subieron un 2,4%

En todos los casos el elemento que f avorece a la baja de los precios es la estabilidad en el valor de la carne vacuna , la que tiene un alto nivel de poderación en el IPC que sigue usando el INDEC. Si se usaran las canastas del 2014 y 2015 con los nuevos ponderadores, ese producto impactaría menos y probablemente el indice hubiera sido algo menor en los meses anteriores.

Abril siempre tiene menos inflación

Abril es un mes de baja estacionalidad inflacionaria. Eso se debe a que la mayor parte del gasto de inicio del año se produce en marzo, cuando comienzan las clases. De hecho, el rubro educación registró una suba del 12% en marzo, lo que impactó en una inflación del 3,4%.

Sin esos aditamentos era previsible que la intensidad de la suba de precios decreciera algo. No obstante, la Argentina se mantiene a un régimen inflacionarios del 2% mensual que es consistente con un nivel anual del 30%, indican los especialistas.

De hecho, no sería de descartar que la suba del IPC del 2026 sea muy parecida a la del 2030, confirmando la idea de que el proceso desinflacionario se detuvo este año.

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Javier Milei anticipa una caída de los precios

Para el presidente Javier Milei los datos del mercado de dinero indican que la presión sobre los precios debería desplomarse en un plazo mas corto. El primer mandatario asegura que desde hace mas de un año la cantidad de pesos que hay en el mercado es la misma.

Pero como dijo este fin de semana el economista Luis Secco, en un reportaje publicado por el portal Infobae, el programa del gobierno ahora se sustenta en el supuesto de que el público comenzaría a demandar pesos. Es decir, preferir la moneda local para ahorro.

La realidad es que eso no ha ocurrido. La demanda de moneda local sigue baja y es lo que hace, desde el punto de vista monetarista, que la inflación siga alta aunque el Banco Central disminuya la oferta de dinero al máximo.

Esa caída de demanda de pesos es lo que está obligando al Tesoro Nacional a intervenir cada 15 días en el mercado de capitales tratando de aspirar los pesos que quedan en el mercado, ya sea para cubrir sus propios vencimientos de deuda, como para sacar de circulación lo que emite el BCRA cuanndo compra dólares para las reservas.

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Qué dijo una de las consultoras

"Según nuestros relevamientos, la cuarta semana del mes arrojó una inflación semanal de 0,1% (mínimo desde junio 2025), consolidando la idea de que los shocks que impulsaron la inflación en los últimos meses parecen haber quedado atrás", señala Equilibra

La consultora explicó que "los Regulados y los Estacionales deflacionaron 0,4% y 0,6% respectivamente, por bajas en frutas, verduras, ropa y nafta", y añadió que "la estabilidad del precio de la carne ayudó a que Alimentos y Bebidas no estacionales subiera 0,3% semanal y la inflación Núcleo de 0,4%".

En base a ello, la consultora sostiene :"anticipamos para abril una desaceleración de 1 punto de la inflación".