Cambios en las pruebas Aprender: cómo será el nuevo sistema de evaluación

El cambio se implementará entre 2026 y 2030 y ya cuenta con el respaldo de los ministros de Educación de todas las provincias.

El Consejo Federal de Educación aprobó un plan que redefine el funcionamiento de las pruebas Aprender y establece un esquema distinto para medir los aprendizajes en todo el país.

La decisión apunta a dejar atrás un modelo centrado en mediciones frecuentes para avanzar hacia un enfoque más ordenado, con tiempos más amplios para analizar resultados y aplicar cambios pedagógicos .

El nuevo esquema introduce modificaciones relevantes en la frecuencia de las evaluaciones , en la forma en que se aplican y en el rol que cumple el Estado nacional dentro del sistema educativo. El cambio se implementará entre 2026 y 2030 y ya cuenta con el respaldo de los ministros de Educación de todas las provincias.

Un nuevo esquema para las pruebas Aprender

El cambio más visible en las pruebas Aprender es el paso a un sistema bienal que alterna evaluaciones censales y muestrales. Esto implica que ya no habrá operativos masivos todos los años, como ocurría hasta ahora.

En el nuevo modelo, algunas evaluaciones alcanzarán a todas las escuelas, mientras que otras se aplicarán solo a una muestra representativa. Esta rotación busca reducir la carga operativa sobre las instituciones educativas y permitir una mejor utilización de los datos obtenidos.

pruebas aprender2.jpg El nuevo esquema de Aprender busca mejorar el uso de los resultados en las escuelas.

Uno de los efectos directos es que las escuelas recibirán sus reportes con menor frecuencia. En lugar de contar con resultados cada dos años, como sucedía desde 2016, pasarán a recibirlos cada cuatro años, ya que esos informes dependen de las evaluaciones censales.

Desde el documento oficial sostienen que evaluar más seguido no necesariamente mejora el sistema educativo. También señalan que la acumulación de pruebas limita el tiempo disponible para analizar la información y aplicar cambios concretos en las aulas.

La alfabetización como prioridad del plan

El nuevo esquema pone el foco en la alfabetización inicial, que se consolida como el eje central de la política educativa. En ese marco, se establece un calendario específico para evaluar lectura y matemática en tercer grado.

Las evaluaciones en ese nivel se realizarán de la siguiente manera: habrá pruebas censales en 2026 y 2030, y una evaluación muestral en 2028. Este diseño busca mantener un seguimiento continuo sin sobrecargar el sistema.

La decisión se apoya en un diagnóstico preocupante. Los últimos datos disponibles muestran que menos de la mitad de los estudiantes alcanza los niveles de lectura esperados al finalizar el primer ciclo de primaria, mientras que un porcentaje relevante presenta dificultades severas en comprensión lectora.

Como complemento, el plan incorpora herramientas pedagógicas como la plataforma Acompañar, que permite a los docentes evaluar el desempeño de los estudiantes en tiempo real. Este sistema ofrece actividades estructuradas y reportes detallados que facilitan el seguimiento individual.

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Además, se prevé ampliar estas herramientas hacia el área de matemática, con el desarrollo de nuevas instancias de evaluación para los primeros años de la escuela primaria.

Coordinación federal y estándares comunes

Otro aspecto central del plan es el rol del Estado nacional como articulador técnico del sistema educativo. En lugar de intervenir de manera directa en la gestión de las escuelas, la estrategia apunta a fortalecer la coordinación con las provincias.

En ese marco, se promueve el uso de herramientas comunes que permitan comparar resultados entre distintas jurisdicciones. Entre ellas se destacan los dispositivos EGRA y EGMA, orientados a evaluar habilidades lectoras y matemáticas en los primeros años de escolaridad.

Estos instrumentos buscan establecer estándares metodológicos compartidos, lo que facilita la lectura de los datos a nivel nacional. Al mismo tiempo, se proyecta la creación de bancos de preguntas que funcionarán como referencia para las pruebas provinciales.