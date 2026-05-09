Escándalo: atacaron con piedrazos al micro de Belgrano antes del clásico con Talleres

El clásico cordobés entre Belgrano y Talleres , correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura, se vio empañado por un grave episodio de violencia antes del pitazo inicial. Mientras la delegación del Pirata se dirigía al Estadio Mario Alberto Kempes, los dos micros que transportaban al plantel y a los dirigentes fueron emboscados y atacados a piedrazos por un grupo de vándalos. El incidente generó momentos de muchísima tensión y preocupación en las inmediaciones del recinto deportivo.

A pesar de la violencia del impacto, que provocó el estallido de varios cristales de las unidades, las autoridades confirmaron que no hubo heridos de gravedad entre los futbolistas ni los allegados. Juan Pablo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba, fue el encargado de llevar tranquilidad al informar que nadie salió lastimado físicamente. “ Fueron 20 o 30 inadaptados que se pusieron a agredir a los micros con piedrazos”, detalló el funcionario sobre el ataque ocurrido en la previa.

La delegación del Celeste se trasladaba dividida en dos vehículos: uno destinado exclusivamente a los jugadores dirigidos por Ricardo Zielinski y otro para la comisión directiva. Según los reportes oficiales, el transporte de los futbolistas fue el que recibió la mayor descarga de proyectiles, dejando imágenes impactantes de ventanillas totalmente destruidas. El clima de fiesta que se esperaba para el derbi en La Docta se transformó rápidamente en un escenario de indignación generalizada.

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En el Kempes se empieza a jugar a las 16:30 el partido.



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Desde las 18:50 Boca recibe a Huracán y lo vivís por Fox Sports Radio. pic.twitter.com/3UNKFN3Yx4 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 9, 2026

Marcelo Carranza, vicepresidente de Belgrano, expresó su profundo malestar por lo sucedido y lamentó que un evento de tal magnitud se vea manchado por comportamientos arcaicos. El dirigente destacó que, si bien la mayoría de los hinchas se comporta de manera ejemplar, siempre aparecen focos de violencia aislados que arruinan la experiencia para todos. “La mayoría son muy respetuosos, pero nunca falta algún que otro desubicado. Es una pena lo que pasó”, sostuvo Carranza.

El Ministro Quinteros hizo hincapié en la necesidad de tomar conciencia social para evitar que estos hechos sigan ocurriendo en el fútbol argentino, especialmente en una provincia que aspira a ser sede de grandes eventos. El funcionario recordó antecedentes oscuros que afectaron al país a nivel internacional por ataques similares a transportes de delegaciones. “La gente debe tomar conciencia de que esto tiene que ser una fiesta para todos”, enfatizó con preocupación el titular de Seguridad.

La preocupación de cara a la gran final en Córdoba

Además, el ataque enciende las alarmas de cara a la gran final del torneo, que está programada para disputarse precisamente en tierras cordobesas el próximo 24 de mayo. Las autoridades consideran que este acto de vandalismo es un antecedente negativo que pone en riesgo la imagen de la provincia como plaza segura. “Este es un antecedente que quedará registrado y significa un daño para Córdoba”, advirtió Quinteros, señalando la gravedad institucional del hecho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2053208243027988801&partner=&hide_thread=false En la previa del clásico cordobés entre Belgrano y Talleres por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional, los micro de los dirigidos por Ricardo Zielinski fueron atacados a piedrazos. De todas maneras, Juan Pablo Quinteros, Ministro de Seguridad de Córdoba,… pic.twitter.com/XYTatKgKeZ — TyC Sports (@TyCSports) May 9, 2026

Para el Ministro, no se puede pasar por alto la magnitud de la agresión, teniendo en cuenta que la seguridad deportiva es un eje central para la organización de la Liga Profesional. El funcionario fue tajante al comparar la situación con incidentes pasados que obligaron a mudar definiciones continentales fuera del territorio nacional. “Hay que recordar que hubo una final de Copa Libertadores que no se pudo jugar en el país por un hecho similar”, recordó con firmeza.