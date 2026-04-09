Alarmante: cómo le fue a Boca en los últimos 10 clásicos

Boca , que se encuentra en la Zona A, le toca enfrentar a los otros cuatro grandes en el Torneo Apertura: Independiente, Racing, San Lorenzo, con el que ya empató 1 a 1, y River. En los últimos tiempos, al Xeneize le ha tocado cosechar más malos resultados en este tipo de partidos, que alegrías.

A la hora de enfrentar a los rivales más poderosos, el Xeneize ha engrosado una mala estadística. De los últimos 10 cruces con River, Racing, Independiente o San Lorenzo tan solo ganó 1.

La última vez que Boca festejó en los duelos ante los grandes fue justamente ante River, en el último Superclásico, el día que le ganó el partido más importante del fútbol argentino por 2-0 en La Bombonera, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

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Y ahora, en la previa al duelo de este sábado en el que el Xeneize enfrentará a Independiente, vale repasar los últimos diez clásicos jugados por el club de la Ribera.

Los últimos antecedentes de Boca frente a los cinco grandes

El más reciente data del mes pasado, cuándo por la fecha 10 del Torneo Apertura, Boca recibió a San Lorenzo en la Bombonera. El encuentro terminó 1 a 1. Lo empezó ganando el equipo de Claudio Úbeda con gol de Santiago Ascacibar, quién marcó su primer gol con el Xeneize. Lo empató Gregorio Rodríguez para el Cuervo.

El anterior fue el último partido oficial de Boca en 2025. Por las semifinales del Torneo Clausura, el Xeneize recibió en su casa a Racing, eventual subcampeón del certamen. El triunfo fue para los de Gustavo Costas, por 1 a 0, con gol de Maravilla Martínez. Tras aquella eliminación muchos hinchas de Boca pidieron la cabeza de Claudio Úbeda.

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Pero no todas son negativas para el Sifón. El 9 de noviembre de 2025 se dio una de las mejores tardes de su trayectoria. Aquel día, Boca le ganó el Superclásico a River por 2 a 0. En un recital del Changuito Zeballos (gol y asistencia a Miguel Merentiel) el Xeneize se aseguraba su lugar en la Copa Libertadores 2026, mientras el Millonario se empezaba a amigar con la idea de disputar la Copa Sudamericana, cosa que terminó sucediendo.

El 9 de agosto de 2025, la Bombonera iba a ser testigo, sin saberlo, del último clásico con Miguel Ángel Russo en el banco de Boca. Aquel sábado por la tarde, empató de manera agónica 1 a 1 con Racing que se había puesto en ventaja con gol de Santiago Solari. Milton Giménez lo igualó a dos minutos del final. Con aquel resultado, el Xeneize llegaba a 12 partidos sin ganar y 8 desde que había asumido el recordado entrenador.

El último antecedente con Independiente

Boca e Independiente jugarán el sexto clásico consecutivo para el Xeneize en la Bombonera. Esa racha, comenzó con el partido que los de Azul y Oro y el Rojo protagonizaron por los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Los de Avellaneda se quedarían con la eliminatoria por 1 a 0 con gol de Álvaro Angulo, bajo la atenta mirada de Mariano Herrón, DT interino tras la partida de Fernando Gago, mientras Juan Román Riquelme buscaba entrenador para un Boca que debía encarar el Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos.

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En aquel Apertura, bajo la dirección técnica de Pintita Gago, Boca iba a sufrir otras dos derrotas. En el Superclásico jugado en el Monumental, por 2 a 1 con los goles de Franco Mastantouno y Sebastián Driussi para los de Marcelo Gallardo, y Miguel Merentiel el gol Xeneize. La otra caída fue ante Racing, en Avellaneda, 2 a 0 con goles de Luciano Vietto y Maravilla Martínez.

En 2024 Boca cerraría el año con tres clásicos sin conocer la victoria. El 0 a 0 ante Independiente del 14 de diciembre, la derrota como local frente a River por a 1 a 0 del 21 de septiembre y la derrota en Avellaneda, frente a Racing, una semana antes por 2 a 1.