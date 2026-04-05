Un show: River jugó su mejor partido en el año y goleó a Belgrano en el Monumental

El Millonario acumula cuatro triunfos consecutivos en el certamen de la mano del Chacho Coudet y encontró su mejor versión.

Este es el famoso River : el Millonario mostró una extraordinaria versión en su casa -pese al mal estado del campo de juego- y goleó por 3-0 a Belgrano , a priori uno de los equipos más duros de su grupo. Con niveles altísimos, el elenco comandado por el Chacho Coudet contó con un Tomás Galván imparable y Facundo Colidio completó la cuenta para los de Núñez, que pelean en lo más alto.

Ante un durísimo rival, River mostró pergaminos durante los primeros 15 minutos y contó con varias ocasiones claras para abrir el marcador. Sebastián Driussi , el más peligroso del local, recibió dentro del área y sacó un potente remate que golpeó el poste. Al poco tiempo, el ex Dallas elaboró una buena jugada individual, enganchó y su ejecución de tres dedos pasó apenas por al lado del palo. Mientras sufría los embates rivales, Belgrano sufría por las molestias de su arquero Thiago Cardozo .

El delantero siguió probando con un tiro desde el centro del área que no pudo terminar de definir. El Pirata, al que le costaba generar juego y acomodarse en el Monumental, logró responder de la mano de Lucas Zelarayán : el volante lanzó un centro que se desvió y Santiago Beltrán reaccionó de manera extraordinaria para evitar el primer tanto del compromiso. Lautaro Rivero, promediando la etapa inicial, tampoco le acertó al arco.

¡PALO! Driussi tuvo el primero para River ante Belgrano #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/qrNW2TECTo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040905635538030954&partner=&hide_thread=false ¡ABAJO DEL ARCO!



Lautaro Rivero no le acertó al arco en River



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Después de tanto insistir, el elenco comandado por el Chacho Coudet tuvo premio: tras un insólito error de Sandro Morales, que se cayó al piso tras una intensa presión de Driussi, el artillero obligó a Cardozo a estirarse de más. Tomás Galván, ya con la meta desguarnecida, estampó el merecido 1-0.

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Galván definió con el arco vacío ante Belgrano #LPFxTNTSports



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El anfitrión no sacó el pie del acelerador y no cesó en absoluto el asedio contra uno de los cuadros más sólidos del fútbol argentino: Fabricio Bustos desvió su tiro en la medialuna y Facundo Colidio también probó a media distancia. Lo mejor para los dirigidos por Ricardo Zielinski fue cuando el árbitro Yael Falcón Pérez pitó el final de la etapa inaugural.

En el complemento, River siguió con la misma tónica y pudo ampliar diferencias con una interesante acción colectiva: Juan Cruz Meza y Fabricio Bustos construyeron una pared y el juvenil lanzó un centro que rechazó la defensa. En el rebote, el pibe sacó un envío aéreo a la cabeza de Facundo Colidio, que aún incómodo pudo poner el 2-0.

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Colidio y el 2-0 de River ante Belgrano



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Con la tranquilidad del resultado, el Millonario solo tuvo que sostener la posesión y disfrutar de la fluidez que experimenta desde que Coudet asumió como DT. De hecho, el entrenador se dio el lujo de oxigenar la mitad de la cancha y permitir el ingreso de Juanfer Quintero y Facundo González, otro producto de las inferiores.

La visita contó con alguna aproximación para descontar, pero los de Núñez levantaron vuelo y una de sus grandes figuras frotó la lámpara: Aníbal Moreno, parado en una baldosa, le dio un pase profundo a Galván para que el ex Central Córdoba de Santiago del Estero defina cruzado y la Banda pase a golear. El Monumental, como pocas veces antes en el último tiempo, fue una fiesta: River está segundo en su grupo y jugó su mejor partido del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2040924359087321483&partner=&hide_thread=false GRAN PASE DE MORENO Y DOBLETE DE GALVÁN



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El resumen de River-Belgrano

Formación de River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2040883761655484591&partner=&hide_thread=false Los 11 del Millonario para esta tarde #VamosRiver pic.twitter.com/v72zUM3fzE — River Plate (@RiverPlate) April 5, 2026

Formación de Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Sandro Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2040889794608136675&partner=&hide_thread=false Fecha 13 | Así forma el once de #Belgrano ante River.



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Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Goles: Tomás Galván (36', 83') y Facundo Colidio (58').

Estadio: Monumental.

Transmisión: TNT Sports.