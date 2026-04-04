Así quedó el campo de juego de River tras los recitales de AC/DC: las fotos

A semanas del Superclásico ante Boca, hay preocupación en el Millonario por el estado del césped luego de las tres fechas de la banda de rock.

El cesped del estadio de River se vio afectado por los recitales, antes de una seguidilla clave.

El campo de juego de River presentó un estado que genera preocupación a pocos días de una serie de compromisos importantes , entre ellos el Superclásico . Tras los recitales de AC/DC en el Estadio Monumental , el césped evidenció un deterioro visible en distintos sectores .

El terreno se encuentra afectado por una combinación de factores que incluyen las lluvias, la humedad y la permanencia prolongada bajo cobertores especiales durante los espectáculos. Si bien se trataba de un escenario previsto en cierta medida, el aspecto actual del campo se encuentra por debajo de las condiciones habituales que presenta el estadio.

En ese contexto, la situación también pone el foco en la organización de los eventos, a cargo de DF Entertainment . Distintas fuentes vinculadas al mantenimiento del campo señalan que el nivel de protección implementado durante los recitales no habría sido el adecuado para un uso intensivo de estas características, lo que podría interpretarse como una planificación insuficiente o deficiente en la preservación del césped.

Incluso, se analiza si los materiales utilizados, como los cobertores, cumplieron con los estándares exigidos en el acuerdo, en un contexto donde el deterioro observado resulta superior al esperado para este tipo de eventos.

river cesped 1

Por otra parte, desde el club habían destacado previamente las virtudes del sistema de césped híbrido implementado en el estadio, diseñado para soportar un uso intensivo y condiciones climáticas adversas. No obstante, el estado actual del campo abre interrogantes respecto de su comportamiento ante este tipo de exigencias.

Con un calendario exigente por delante —que incluye partidos por el Torneo Apertura y la Copa Sudamericana, además del encuentro ante Boca—, en Núñez ya se iniciaron tareas de recuperación para intentar que el terreno llegue en las mejores condiciones posibles. Mientras tanto, el estado del césped se mantiene como un tema central en la previa de los próximos compromisos y preocupa a los hinchas “Millonarios”.

River recibe a Belgrano en el Más Monumental

River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo este domingo cuando reciba a Belgrano de Córdoba por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido tendrá lugar en el estadio Más Monumental desde las 18 horas del domingo y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez mientras que José Carreras estará en el VAR. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet viene de disputar su último partido hace dos semanas cuando, por la duodécima fecha del Torneo Apertura, venció 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en Córdoba. Al Millonario le costó más de lo pensado el encuentro ante, quizás, el peor equipo del campeonato y recién lo pudo abrir a los 25 minutos del complemento con el gol de penal de Gonzalo Montiel mientras que, a los 55, Maximiliano Salas sentenció el triunfo.

Para este partido ante el Pirata cordobés, el ex entrenador de Racing contará con las bajas de los laterales Marcos Acuña y Montiel, fuera de los convocados por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo con la Selección argentina serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.

Chacho Coudet River Portada

Las incógnitas que mantiene Coudet en el armado del equipo para recibir a Belgrano son las de si ratificar a Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centrodelantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

En lo que al Torneo Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing en el estadio Julio César Villagra y, con este resultado, quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos.

Para esta visita al estadio Monumental, el entrenador ex Independiente haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.