Polémica: el pésimo estado de la cancha de River que fue motivo de discusión en las redes

El Millonario saltó al campo de juego del Monumental ante Belgrano y las malas condiciones del terreno hicieron estallar a los fanáticos.

El campo de juego del Monumental presentó un aspecto inusual que llamó la atención de los hinchas durante el partido de River con Belgrano , con sectores visiblemente dañados y varios parches que rompieron con la imagen habitual del estadio. La situación llamó la atención de los hinchas en la previa del duelo ante Belgrano, ya que el césped suele ser uno de los puntos más destacados del recinto. Esta vez, el terreno mostró irregularidades que generaron dudas.

La explicación principal se encuentra en los eventos recientes que se realizaron en el estadio durante la fecha FIFA. En ese período, la banda AC/DC llevó adelante una serie de tres recitales multitudinarios . El armado del escenario, el peso de las estructuras y la intensa actividad sobre el campo impactaron directamente en el césped. A esto se sumó el movimiento constante de miles de personas, que terminó por afectar distintas zonas del terreno.

Desde el club ya tenían previsto que esto podía suceder, por lo que decidieron adelantar el proceso de reacondicionamiento del campo , una tarea que habitualmente se realiza en mayo. La dirigencia optó por afrontar este compromiso puntual con el césped en condiciones lejos de las ideales, priorizando que el terreno llegue en mejor estado a los próximos partidos. Según explicaron, más allá del desgaste visual, la pelota rueda con normalidad .

Además, remarcaron que el trabajo de recuperación del césped ya está en marcha y que los sectores más dañados están siendo tratados con técnicas específicas. El uso de panes de césped, sumado a procesos de aireado y resiembra, forma parte del plan para devolverle uniformidad al campo. Estas tareas requieren tiempo, por lo que el aspecto actual responde a una etapa intermedia dentro del proceso de mejora.

Cuándo espera la dirigencia de River que la cancha esté en condiciones

El objetivo inmediato es que el campo de juego vuelva a estar en óptimas condiciones para los próximos compromisos internacionales. En diez días, el Millonario recibirá a Carabobo por la Copa Sudamericana, un partido clave en su calendario. Luego, el equipo de Núñez afrontará uno de los encuentros más esperados del fútbol argentino, el Superclásico ante Boca.

River 2 Pese al estado, la pelota rueda con normalidad.

En ese contexto, en la institución confían en que el estadio recuperará su imagen habitual en cuestión de días. Las mejoras realizadas en el estadio en los últimos años posicionaron al campo como uno de los mejores del continente, por lo que la expectativa es alta. Aunque el presente muestre un césped deteriorado, la intención es que vuelva rápidamente a su nivel de excelencia para los desafíos que se vienen.