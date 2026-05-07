Solana Sierra avanza en Roma y va por un batacazo en tercera ronda.

Solana Sierra continúa jugando un tenis imparable en el Roma Open e igualando el nivel mostrado en el Masters de Madrid. Esta vez, por la segunda ronda del WTA 1000, la mejor tenista argentina del momento derrotó a Anhelina Kalínina de manera contundente por 6-2 y 6-3 y se metió en la tercera ronda del torneo, donde buscará la revancha ante una de las mejores jugadoras del mundo: Coco Gauff .

La oriunda de Mar del Plata jugó un primer set impecable, donde supo romper el servicio de su rival en dos oportunidades para sacar una buena diferencia en el marcador. Además, remontó dos break points que la amenazaron durante la manga y que pudieron haber puesto en jaque esa ventaja. Pero el nivel demostrado en el Foro Itálico fue demasiado para la ucraniana.

El trámite del partido fue cómodo para Sierra hasta el 4-1 en el segundo set, cuando llevaba otra dos un doble quiebre arriba. Pero Kalinina no se quiso rendir tan rápido. Quebró a Solana dos veces y amagó a una pequeña remontada, pero la tenista argentina también logró un doble break para cerrar el score del partido con contundencia.

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De esta manera, la marplatense se clasificó a la tercera ronda del Roma Open por primera vez en su carrera. Como premio, enfrentará a una de las mejores jugadoras del mundo, como lo es Coco Gauff. Este será el segundo partido en el historial entre ambas, donde la número tres del mundo lidera el H2H después de haberle ganado a Sierra en la United Cup con un contundente 6-1 y 6-1.

Mariano Navone logró su mejor victoria del año

El argentino Mariano Navone tuvo un espléndido debut en el Roma Open, quinto torneo de Masters 1000 de la temporada. Derrotó a un ex Top 10 como Denis Shapovalov por 6-4 y 6-2, consiguió su mejor victoria del año y se metió en la segunda ronda del torneo italiano. Sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico, el oriundo de 9 de Julio (Provincia de Buenos Aires) se mantuvo impoluto en un partido donde siempre tuvo el control. Si bien el primer set fue un poco más ajustado que el segundo, donde el albiceleste quebró dos veces y el canadiense una, no terminó alcanzando para doblegar a la Nave.

Con la ventaja en el bolsillo, Navone ya no tenía la presión sino que Shapovalov era quien tenía que ir al frente. Y el argentino aprovechó: lo quebró tres veces consecutiva (con un break de por medio para el norteamericano). Esta superioridad fue aprovechada de gran manera por Mariano, que nunca tuvo su partido en peligro.

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Este triunfo se transformó, además, en el mejor del año para Navone en lo que a ranking del rival se refiere. Por primera vez en 2026 venció a un Top 40, ya que arrastraba cinco derrotas ante jugadores de este nivel. Curiosamente, su último triunfo ante un tenista de este lote también había sido el canadiense, pero en el marco de Wimbledon 2025.

De esta manera, el tenista argentino se clasificó a la segunda ronda del Roma Open, donde se medirá ante un Top 10: Félix Auger-Aliassime. Este partido será el segundo en el historial entre ambos jugadores, donde el nuevejuliense se impone por 1 a 0 tras el encuentro que disputaron en el polvo de ladrillo de Múnich la temporada pasada.