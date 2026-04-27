Fin del sueño para Solana Sierra, mientras que Fran Cerúndolo ya está en octavos del Masters de Madrid

Solana Sierra (88° del ranking mundial) no pudo estirar su buen presente en el Madrid Open . Karolina Pliskova (197°), ex N°1 del mundo, impuso su jerarquía para derrotar a la argentina por 6-4 y 6-3 por los octavos de final del torneo que se juega en la Caja Mágica, en casi una hora y media de juego.

El comienzo del encuentro fue favorable para la jugadora argentina, quien logró quebrar rápidamente y sacar 2-0 y 40-30. Sin embargo, no pudo confirmar la ruptura, cedió su servicio y lentamente se le iba a hacer cuesta arriba ese primer set. Pese a que dio pelea y se mantuvo en el score, Pliskova se lo adueñaría por 6-4, producto de tres breaks (contra dos de la marplatense).

En el segundo capítulo, Sierra tuvo la oportunidad de golpear primero, cuando tuvo dos oportunidades para situarse 2-0 y servicio. Lastimosamente para Solana, la ex número 1 del mundo y doble finalista de Grand Slam (US Open 2016 y Wimbledon 2021), salió ilesa y luego fue ella quien iba a tomar el saque rival.

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Desde ese momento hasta el cierre del parcial, se mantuvieron las dos firmes en sus turnos de servicio, pese a que las doble faltas de la europea (10, contra siete de la argentina) matenían a Sierra expectante y con opciones de meterse nuevamente en partido, pensando en una hipotética remontada, cosa que no iba a suceder. Finalmente, Pliskova hizo uso de toda su jerarquía, reconfirmó que está de vuelta y estiró el historial contra la tenista de 21 años a 2-0, siendo que ya le había ganado en Qatar durante esta misma temporada.

Fran Cerúndolo, a paso firme

Con un tenis perfecto, Francisco Cerúndolo (20° del ranking mundial) se metió en la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid. En esta ocasión, quien lo sufrió fue su amigo, el italiano Luciano Darderi (22°), a quien venció con un contundente 6-2 y 6-3, para anotarse así en los octavos de final.

Desde el principio del partido ya se pudo ver un alto nivel por parte del argentino, quien quebró rápidamente el servicio de Darderi, siendo esta una ventaja que no iba a soltar. De hecho, la estiraría: otro break en el octavo game le daría el primer set. No sin antes una imagen viral por parte de Luciano, quien sufrió la tecnología al no estar de acuerdo con un fallo de la misma. En el segundo, y que sería decisivo, capítulo, todo marchó igual a lo que venía siendo el parcial anterior. Un Cerúndolo envalentonado volvería a quedarse con el saque de Luli y confirmaría su enorme día: generó ocho aces y no concedió chances para que su rival recupere la desventaja.

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De esta manera, buscando defender las semifinales alcanzadas en 2025 en la Caja Mágica, Francisco vengó a su hermano, Juan, quién cayó ante Darderi en segunda ronda, y se anotó nuevamente entre los 16 mejores del certamen. En la próxima instancia, por un lugar en los cuartos de final, aguarda por el vencedor del duelo entre Felix Auger-Aliassime (5°) y Alexander Blockx (69°).

Además, Tomás Etcheverry (25°) se encuentra en octavos de final y enfrentará al francés Arthur Fils (21°) por un lugar entre los ocho mejores de la competición. Jugarán este martes a partir de las 6 de la mañana de la Argentina, mientras que el partido de Cerúndolo está pactado para no antes de las 14. Ambos cotejos con transmisión de ESPN y su plataforma Disney+.