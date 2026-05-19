El clima en Neuquén

icon
Temp
61% Hum
Deportes
La Mañana Boca

Boca le gana a Cruzeiro en un partido clave por la Copa Libertadores

El Xeneize tiene poco margen de error y busca recuperarse de varios golpes seguidos en el final del semestre.

Boca recibe a Cruzeiro en La Bombonera.

Boca recibe a Cruzeiro en La Bombonera.

Boca recibe a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores. El Xeneize necesita sumar, sea de a uno o tres puntos, para llegar con vida a la última jornada y mantener sus expectativas de clasificación a los octavos de final.

Úbeda cambia un poco el equipo: por obligación, reemplaza a Bareiro (lesionado) por Milton Giménez y al Ruso Ascacibar (suspendido por dos fechas) por Tomás Belmonte. Por una cuestión de rendimiento, Malcom Braida jugará en el lateral derecho, en lugar de Weigandt.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2056879038988157026?s=20&partner=&hide_thread=false

Así fue el primer tiempo entre Boca y Cruzeiro

En solo un minuto de juego, Boca avisó con Merentiel, que tomó un rebote tras un centro de Braida y le quemó los guantes a Otávio. El Xeneize también se plantó en la salida del rival, presionando bien arriba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056896066834825578?s=20&partner=&hide_thread=false

A los siete minutos, el arquero brasilero le volvió a ganar la pulseada al delantero uruguayo, que anticipó un centro de Blanco, pero la definición le volvió a salir muy al medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipoatodoboca/status/2056897672003387466?s=20&partner=&hide_thread=false

A los 12 minutos, Boca acorraló a Cruzeiro en su propia área y Giménez se erró un gol clarísimo: tras un flojo despeje del arquero de Cruzeiro, el delantero definió al cuerpo y desperdició una situación clave para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataTactica/status/2056899580185219167?s=20&partner=&hide_thread=false

A los 15 minutos, Leandro Paredes tiró un gran centro al segundo palo para que Merentiel levante la pierna y la empuje en la línea, para poner el 1-0 y desatar el desahogo de la gente en La Bombonera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElPerimetro3/status/2056899921052057902?s=20&partner=&hide_thread=false

Los datos del partido entre Boca y Cruzeiro

  • Copa Libertadores.
  • Grupo D.
  • Fecha 5.
  • Boca - Cruzeiro.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
  • VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2056888548607832222?s=20&partner=&hide_thread=false

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Bruno Rodríguez, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cruzeiro/status/2056873359619604820?s=20&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel