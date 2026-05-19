Boca le gana a Cruzeiro en un partido clave por la Copa Libertadores

El Xeneize tiene poco margen de error y busca recuperarse de varios golpes seguidos en el final del semestre.

Boca recibe a Cruzeiro en La Bombonera por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores . El Xeneize necesita sumar, sea de a uno o tres puntos, para llegar con vida a la última jornada y mantener sus expectativas de clasificación a los octavos de final.

Úbeda cambia un poco el equipo : por obligación, reemplaza a Bareiro (lesionado) por Milton Giménez y al Ruso Ascacibar (suspendido por dos fechas) por Tomás Belmonte. Por una cuestión de rendimiento, Malcom Braida jugará en el lateral derecho, en lugar de Weigandt.

En solo un minuto de juego, Boca avisó con Merentiel , que tomó un rebote tras un centro de Braida y le quemó los guantes a Otávio. El Xeneize también se plantó en la salida del rival, presionando bien arriba.

"LA COPA LIBERTADORES ES MI OBSESIÓN" Explota la previa de BOCA-CRUZEIRO y los hinchas le piden una sola cosa a los jugadores: LA COPA @catalinasarra pic.twitter.com/wFqGDmMid2

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2056896066834825578?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LA BESTIA AVISÓ DESDE EL ARRANQUE! Merentiel sacó un fuerte remate pero Otávio respondió y evitó el 1-0 de Boca.



Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2E1htiP6MA — SportsCenter (@SC_ESPN) May 20, 2026

A los siete minutos, el arquero brasilero le volvió a ganar la pulseada al delantero uruguayo, que anticipó un centro de Blanco, pero la definición le volvió a salir muy al medio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/equipoatodoboca/status/2056897672003387466?s=20&partner=&hide_thread=false Otra vez lo tuvo Miguel Merentiel pero respondió bien el arquero pic.twitter.com/v5rb50KhxX — A Todo Boca (@equipoatodoboca) May 20, 2026

A los 12 minutos, Boca acorraló a Cruzeiro en su propia área y Giménez se erró un gol clarísimo: tras un flojo despeje del arquero de Cruzeiro, el delantero definió al cuerpo y desperdició una situación clave para el 1-0.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DataTactica/status/2056899580185219167?s=20&partner=&hide_thread=false ¡LO QUE LE SACÓ EL ARQUERO A GIMÉNEZ!



Otávio le sacó una bocha abajo del arco a Milton Giménez, que estaba habilitado.pic.twitter.com/z0afKzjiJx — FutbolTactico (@DataTactica) May 20, 2026

A los 15 minutos, Leandro Paredes tiró un gran centro al segundo palo para que Merentiel levante la pierna y la empuje en la línea, para poner el 1-0 y desatar el desahogo de la gente en La Bombonera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElPerimetro3/status/2056899921052057902?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DE MERENTIEL CON UN PASE MAGNIFICO DE PAREDES



Como con un guante en el pie, Paredes hizo que Merentiel le "robara" el gol. Que pegada que tiene Leandro, por dios, que jugador.#Boca #Libertadorespic.twitter.com/3UlmSYoQ2h — ElPerimetro (@ElPerimetro3) May 20, 2026

Los datos del partido entre Boca y Cruzeiro

Copa Libertadores.

Grupo D .

. Fecha 5.

Boca - Cruzeiro.

Estadio : La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro : Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Ángel Arteaga (Venezuela).

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Bruno Rodríguez, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.