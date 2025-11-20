Femicidio de Silvia Cabañares: convocan a una nueva marcha para pedir justicia

En febrero 2026 finaliza la investigación por el femicidio y se pretende que el imputado siga detenido para resguardar a testigos clave.

Mientras la familia de Silvia Cabañares espera la decisión de tres jueces sobre la prisión que cumple el único imputado por su femicidio , convocan a una nueva marcha para que el hecho no quede impune. Será este jueves en Balsa Las Perlas .

El mes pasado, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro logró conseguir la prórroga de la prisión preventiva de Gonzalo Damián Segovia , el único acusado por el femicidio de Silvia Cabañares , asesinada brutalmente en Balsa Las Perlas hace dos años.

La jueza Sonia Martín había dispuesto su liberación bajo monitoreo electrónico , pero un juez revisor suspendió la medida y ordenó mantener al imputado detenido.

Así, se dictó la continuidad de la detención de Segovia por cuatro meses más, lo que conlleva su detención hasta el 3 de febrero de 2026. No obstante, la defensa sostiene que no hay pruebas para sostener la medida y ya impugnó la decisión ante un nuevo tribunal.

segovia acusado cabañares.jpg

La geolocalización del celular de Gonzalo Segovia sería la prueba fuerte en contra del único imputado por la causa del femicidio de Cabañares. Las antenas habrían captado al teléfono de Segovia en los mismos lugares donde fue vista por última vez Silvia.

“Las antenas de celulares marcan a su dispositivo en lugares determinados, estaba donde se la vio por última vez a Silvia y haciendo todo el recorrido desde Neuquén, hasta el basural de Balsa Las Perlas, que es donde se encuentra el cuerpo. En todo ese recorrido las antenas captan al celular de Segovia”, indicaron fuentes judiciales.

La reconstrucción de los hechos permitió establecer que previo al femicidio, Segovia y Cabañares participaron de un asado en el balneario municipal de Neuquén. Luego, Silvia se subió a un vehículo presuntamente propiedad de Segovia y atravesaron la ciudad hasta el barrio Valentina Sur.

Más tarde, ambos cruzaron el puente hacia Balsa de las Perlas, donde Cabañares fue asesinada en la madrugada del 26 de agosto de 2023. La mujer sufrió golpes y heridas punzocortantes que le provocaron la muerte, tras varias horas de agonía en un descampado, en el que finalmente fue hallado su cuerpo.

ECP SILVIA CABAÑARES (28) Estefania Petrella

Nuevo pedido de Justicia

Mientras se espera la decisión de un tribunal de Impugnación que decide si Segovia seguirá o no en prisión preventiva, la familia de Silvia Cabañares convoca a una marcha para reiterar el pedido de justicia este jueves 20 de noviembre por la tarde.

"Hacemos esta campaña para reforzar porque no queremos que esto quede impune porque sería muy lamentable, habría asesinos sueltos en la calle", expresó Flavia Currumil, madre de la víctima de femicidio, quien reiteró que está convencida de que el imputado como femicida no actuó solo y aún hay gente suelta que sabe y pudo haber colaborado con el asesinato de su hija.

Además, indicó que reiteran el pedido a los jueces de mantener la prisión preventiva de Segovia para resguardar a ciertos testigos que deben declarar en juicio.

Por lo pronto, el plazo de investigación finaliza recién el próximo 3 de febrero de 2026, y entonces la acusación pedirá llevar el caso a juicio por jurados.

marcha silvia cabañares

La convocatoria para este jueves comienza a las 18 en el puente que cruza a Balsa Las Perlas, por la antena de Claro.

La iniciativa también es impulsada por la familia de Yessica Antelo, la niña de 10 años de Cipolletti que desapareció tras caer al río Limay en la zona de Balsa en enero de este año y cuyo cuerpo nunca fue encontrado. Es por esto que su madre sostiene desde entonces la hipótesis de que la niña no se haya ahogado, sino que haya sido secuestrada.