Cae el uso de tarjetas de crédito y el comercio activa agresivas promociones en mayo

La ventas con plásticos, que es la forma de obtener créditos de importantes sectores de clase media, cayeron 1% real el mes pasado.

Datos del Banco Central revelan que el uso de tarjetas de crédito sigue en caída al registrar en abril una contracción del 1% en términos reales respecto de igual período del año pasado. La baja se produjo a pesar de que los comercios y bancos están empezando a reflotar promociones.

Según señala en un reporte The First Capital Group , "la principal herramienta de financiamiento al consumo registró en abril una caída mensual real del 0,8 % y una disminución interanual del 1%, reflejando un nivel de gasto todavía por debajo del observado un año atrás".

"Ante un consumo que aún no logra recuperarse , la operatoria con tarjetas de crédito continúa mostrando señales de debilidad", s eñala el reporte privado.

tarjeta-credito (1) (2)

El mismo dice que las operaciones con tarjetas de crédito subieron en términos nominales un 1,7% mensual, el saldo llegó a $24,4 billones para el total acumulado, presentando un crecimiento interanual del 30,9%, contra los $18,7 billones al cierre del mismo mes del año anterior".

Los comercios buscan opciones para mejorar la venta

La caída de las ventas se hizo tan pronunciada que por primera vez las empresas que administran Shoppings Centers a nivel nacional pusieron en marcha tres jornadas de descuento de precios en 60 centros de todo el país. El denominado Shopping Fest arrancará este viernes 8 de mayo y seguirá hasta el 10.

Por su lado, los distribuidores mayoristas volverán a hacer este año el Black Mayorista, también con establecimientos en todo el país, donde se podrán comprar productos con descuento. Eso va a ocurrie entre el 18 y el 24 de mayo.

Por otro lado, está el tradicional Hot Sale entre el 11 y el 13 de mayo para adquirir productos con fuertes descuentos on line.

hot saleok.jpg El Hot Sale 2026 reunirá a más de 800 marcas y volverá a ofrecer descuentos, cuotas y promociones especiales.

Cartera irregular

La irregularidad de la cartera de crédito a familias en Argentina pasó del 2,8% en diciembre de 2023 al 11,2% en febrero de 2026, según datos del BCRA.

En préstamos personales, el deterioro fue más pronunciado: de 4,3% a 13,8% en el mismo período. En tarjetas de crédito, del 1,8% al 11,6%.

En el segmento no bancario —fintech, billeteras digitales y financieras de consumo—, las tasas de mora superan el 30% en varios casos, duplicando o triplicando los niveles del sistema bancario tradicional.

Son números que señalan algo más que una mala racha. De acuerdo al análisis de Qualy Consultora, construido sobre datos del sistema financiero, ofrece una explicación estructural: el principal predictor estadístico de la mora actual no es la inflación del momento, ni el nivel de actividad económica, sino el nivel de endeudamiento de seis meses atrás.

mercado pago.jpeg

El modelo identifica un proceso en dos fases. En la primera, el deterioro del ingreso real empujó a las familias a utilizar el crédito como sustituto parcial del salario. El ajuste fiscal y monetario de los últimos dos años generó una fuerte caída inicial del poder adquisitivo: hacia principios de 2026, el salario real registrado se encontraba todavía cerca de un 9% por debajo de sus niveles de noviembre de 2023.

Pero el ajuste del gasto de las familias fue parcial, porque una parte importante de los egresos de los hogares es inelástica: transporte, energía, salud, educación y alquiler no pueden eliminarse aunque el ingreso caiga. La actualización de tarifas por encima de la inflación general potenció ese efecto, reduciendo el margen disponible para honrar deudas.