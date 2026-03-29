Neuquén en clave asiática: ¿Qué busca Mariano Gaido detrás de la gira por Japón y China?

El intendente recorrió desde plantas de reciclado en Japón hasta polos tecnológicos en China. El análisis de una gira que busca importar soluciones para la ciudad de los próximos 20 años.

La escena se repitió durante toda la semana: Mariano Gaido en movimiento. Reuniones, visitas técnicas, intercambios con empresarios y funcionarios. Japón primero, China después. Una agenda cargada, pero con un hilo conductor claro: pensar el Neuquén de los próximos 20 años.

Las crónicas que llegaron desde Asia mostraron a un intendente hiperactivo. No fue una gira protocolar. Hubo reuniones con representantes de gobiernos locales, funcionarios nacionales y empresarios de peso en sectores estratégicos como el ambiental y el tecnológico. También visitas a instalaciones clave: plantas de reciclado, centros de gestión de residuos y empresas vinculadas a la innovación urbana.

Pero hubo un momento que trascendió lo técnico y se volvió simbólico. La visita a Hiroshima. Allí, Gaido recorrió uno de los lugares más sensibles de la historia contemporánea y, según reflejaron las crónicas de la semana, se mostró como un “hombre de la paz”. No es un dato menor. En un contexto global atravesado por tensiones, la imagen de un jefe comunal del interior argentino en ese escenario carga de sentido cualquier agenda política.

Mariano Gaido visita Hiroshima (1)

Hiroshima no es solo memoria, es también una advertencia. Y en ese marco, la idea de proyectar una ciudad hacia el futuro adquiere otra dimensión: desarrollo, sí, pero también convivencia, sostenibilidad y equilibrio.

En Japón, el foco estuvo puesto en modelos de ciudades eficientes, ordenadas y con fuerte desarrollo tecnológico. La experiencia japonesa en planificación urbana, transporte y tratamiento de residuos aparece como una referencia concreta para una ciudad como Neuquén, que crece a ritmo sostenido empujada por Vaca Muerta.

El paso por China amplió la mirada. Allí, Mariano Gaido alternó encuentros con empresarios tecnológicos y recorrió desarrollos vinculados a ciudades inteligentes, infraestructura y soluciones a gran escala. La escala china impresiona, pero también interpela: cómo adaptar esas soluciones a una ciudad intermedia que necesita crecer sin perder calidad de vida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarianoGaidoOk/status/2037664322541736026&partner=&hide_thread=false ¡Desde Beijing impulsando la innovación para Neuquén!

Visitamos centros tecnológicos de vanguardia para conocer de cerca el potencial de la Inteligencia Artificial. El objetivo es claro: una ciudad moderna, eficiente y conectada con el futuro. pic.twitter.com/oDDOHv3gMo — Mariano Gaido (@MarianoGaidoOk) March 27, 2026

Uno de los puntos más destacados de la gira fue la recorrida por centros de recolección y plantas de reciclado. Allí se puso el acento en la economía circular, un concepto que empieza a ganar terreno en Neuquén y que aparece como clave para sostener el crecimiento urbano sin colapsar los sistemas ambientales.

El final de la gira asiática de Mariano Gaido

Este fin de semana, la agenda tendrá su último capítulo en Shenzhen, uno de los polos tecnológicos más importantes del mundo. No es un dato menor: Shenzhen es símbolo de transformación acelerada, innovación y planificación estratégica. Allí se espera que Gaido mantenga nuevos encuentros con empresas y actores vinculados al desarrollo tecnológico.

La pregunta de fondo no es qué vio Mariano Gaido en Japón o China. La pregunta es qué puede traer de ese viaje. Porque N euquén no necesita copiar modelos, pero sí aprender de experiencias que ya resolvieron problemas que hoy empiezan a aparecer en la ciudad.

Mariano Gaido Gira Japon China (2)

La gira deja una señal política clara: hay una intención de mirar más allá de la coyuntura. De salir del día a día para proyectar. En una ciudad atravesada por el crecimiento de Vaca Muerta, pensar en infraestructura, ambiente y tecnología ya no es una opción, es una necesidad.

El desafío, como siempre, empieza cuando termina el viaje. Cuando esas ideas, esos contactos y esas experiencias —y también esos gestos simbólicos como el paso por Hiroshima— tienen que traducirse en decisiones concretas.

Neuquén ya está en movimiento. La incógnita es si podrá sostener ese ritmo con planificación, inversión y una mirada estratégica que trascienda la urgencia.