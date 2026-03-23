Neuquén en la agenda mundial por la paz: Mariano Gaido fue recibido por el alcalde de Hiroshima

En una histórica visita institucional, el intendente capitalino fue recibido por el alcalde Kazumi Matsui. Recorrió el Museo Memorial de la Paz.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , visitó este lunes la ciudad japonesa de Hiroshima , donde fue recibido por el alcalde Kazumi Matsui en el marco de un encuentro institucional centrado en la promoción de la cultura de la paz .

La agenda incluyó una reunión en la oficina del jefe comunal japonés y una recorrida por el Museo Memorial de la Paz, uno de los espacios más emblemáticos a nivel mundial sobre las consecuencias de la guerra nuclear.

La visita se desarrolló luego de una actividad matutina en el museo, donde Gaido se interiorizó sobre los efectos de la bomba atómica lanzada en 1945, en el contexto de la bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki.

En ese espacio, la memoria de las víctimas y el testimonio de los sobrevivientes constituyen el eje de un mensaje que Hiroshima sostiene desde hace décadas: evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Hiroshima, símbolo de reconstrucción

En el encuentro oficial, ambas autoridades realizaron un intercambio de obsequios protocolares, gesto que simboliza el fortalecimiento de los vínculos institucionales y culturales entre ciudades de distintos países.

Reconocida hoy como una de las principales “ciudades por la paz”, Hiroshima es también un símbolo de reconstrucción. Tras quedar devastada por la explosión nuclear, logró transformarse en una ciudad moderna, con fuerte identidad cívica y un compromiso activo en la promoción del desarme nuclear, convirtiéndose en un referente global de resiliencia.

En ese marco, la participación de Gaido cobra especial relevancia: no solo representó a la capital neuquina, sino también a una ciudad que sostiene una trayectoria concreta en materia de promoción de la paz.

Mariano Gaido visita Hiroshima (2)

Neuquén dentro del programa Alcades por la Paz

Neuquén forma parte de la Conferencia de Alcaldes por la Paz desde 2011, integrando una red global que hoy reúne a más de 8.500 ciudades de todo el mundo comprometidas con la eliminación de las armas nucleares.

En ese sentido, la presencia del jefe comunal neuquino refuerza el rol de los gobiernos locales como actores clave en la construcción de una agenda internacional basada en la cooperación, la memoria histórica y la cultura de la paz.

Su participación en Hiroshima no solo tuvo carácter institucional, sino también simbólico: vinculó a Neuquén con una de las ciudades que transformó una tragedia en un mensaje universal.

Durante el encuentro, funcionarios japoneses destacaron la importancia del liderazgo local en la promoción de la paz y expresaron expectativas de profundizar la cooperación, impulsar iniciativas educativas y fortalecer los lazos entre ambas ciudades.

La visita dejó como eje central un mensaje que trasciende fronteras: desde una ciudad que supo reconstruirse tras la destrucción total, Hiroshima continúa interpelando al mundo sobre la necesidad de sostener la paz como política activa, con los gobiernos locales como actores clave en ese desafío. Y Neuquén, a través de la representación del intendente Mariano Gaido, reafirma su compromiso activo con ese camino.