Mariano Gaido recorrió en Tokio una de las plantas más avanzadas de reciclaje: así fue la visita oficial

El intendente recorrió esta mañana el Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato. Es una de las grandes plantas de tratamiento de residuos.

En el marco de su visita oficial a Tokio, el intendente Mariano Gaido recorrió esta mañana el Complejo de Gestión de Residuos y Reciclaje de Minato, una de las grandes plantas de tratamiento de residuos de esta ciudad de 23 millones de habitantes. La visita formó parte de la agenda de intercambio que el jefe comunal está generando en los país asiático con el fin de incorporar buenas prácticas internacionales en materia de gestión ambiental urbana

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado , y fue recibido por Akiyo Fujinuma, del Departamento de Planificación de la Comunidad Internacional. También participaron representantes de la Embajada Argentina y la intérprete Hiroko Ishihara quien acompañó durante todo el recorrido detallando cada paso de esta planta que tiene uno de los sistemas más avanzados del mundo en tratamiento de desechos urbanos y que tiene como eje en el proceso de tratamiento de los residuos el principio de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar.

Tras la recorrida, Gaido destacó la experiencia: “Estamos en Tokio con todo el equipo, gracias a la embajada de la República Argentina, visitando la planta de Minato. Es un recorrido espectacular. Esta planta trabaja con los residuos de alrededor de 20 millones de personas del área metropolitana y es admirable y para destacar cada paso que pudimos ver y conocer por su maquinaria, planificación y el servicio que presta a la comunidad”.

“Para nosotros es una experiencia maravillosa poder conocer estos adelantos en sustentabilidad ambiental para las ciudades, y cómo lo implementan desde el gobierno de Tokio, con estándares de nivel internacional. Hay una educación y una cultura muy fuerte, pero también un ejemplo concreto que venimos a tomar para nuestra ciudad”, manifestó Gaido al destacar el orden y cuidado del tratamiento de los residuos en esta planta.

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Por su parte, Hurtado remarcó el rol central de la ciudadanía para que todo funcione correctamente: “Es mucho más simple de lo que imaginamos. La clave está en el vecino: en la limpieza, el orden, la conducta y la educación. Eso hace que todo el proceso posterior sea más eficiente. Cuando hablamos de Japón y de Tokio, hablamos de limpieza, orden, reciclado y tratamiento de residuos”.

El recorrido permitió conocer en detalle el circuito completo de tratamiento de residuos, desde la separación en origen hasta su disposición final. El sistema se apoya en el principio de las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar, y combina tecnología de punta, educación ciudadana y una logística que maravilló a la comitiva neuquina.

En la visita, uno de los puntos destacados por los responsables de la planta fue que uno de los pilares es la clasificación domiciliaria: los vecinos separan los residuos en categorías y cada cosa debe ser correctamente dispuesta. Luego, en los centros de reciclaje, materiales como botellas y latas son procesados mediante cintas transportadoras, limpiados, compactados y enviados a la industria para su reutilización.

En tanto, los residuos no reciclables son derivados a plantas de incineración con tecnología controlada que permiten reducir el volumen hasta 20 veces y, en muchos casos, generar energía eléctrica o térmica.