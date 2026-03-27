Robots y realidad virtual: Gaido recorrió empresas de IA en Beijing y exploró tecnología para aplicar en Neuquén

El intendente y el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, visitaron este viernes dos empresas líderes en tecnología de vanguardia e inteligencia artificial.

El intendente Mariano Gaido y el secretario de Gobierno y Coordinación, Juan Hurtado, visitaron este viernes el distrito de Fengtai, uno de los seis distritos urbanos centrales de Beijing, donde recorrieron dos empresas líderes en tecnología de vanguardia e inteligencia artificial.

La visita forma parte de la agenda internacional del municipio neuquino en Asia donde el intendente fue invitado a conocer y a explorar innovaciones que puedan trasladarse a la gestión local.

La comitiva fue recibida por la vicealcaldesa del Distrito de Fengtai, Chang Yue, y el director de la Oficina de Asuntos Exteriores, Shen Yue, quienes los acompañaron durante las recorridas por las instalaciones de Hanjie Technology y Zhuoshi Technology, dos empresas que operan en la vanguardia del desarrollo tecnológico chino.

Hanjie Technology se especializa en la investigación y desarrollo de gafas inteligentes y tecnología de video en nube, dispositivos que permiten procesar y gestionar información en tiempo real. Zhuoshi Technology trabaja en soluciones de inteligencia artificial que puede tener aplicaciones directas en muchísimas cosas de la vida cotidiana.

Gaido en China

Durante los recorridos, los funcionarios neuquinos pudieron ver y experimentar en vivo y en directo tecnología de punta. Fueron invitados a probar gafas de realidad virtual vinculadas a las actividades diarias, vieron trabajar a diversos robots con funciones varias, también conocieron propuestas de realidad virtual aplicada al turismo para que los visitantes puedan conocer e interactuar. La experiencia generó un intercambio fluido con los referentes de ambas compañías, quienes explicaron de qué manera estas soluciones pueden adaptarse a ciudades de distintas escalas y realidades.

"Fuimos a ver inteligencia artificial aplicada para poder tener una relación directa con la agenda desde el punto de vista tecnológico. Les expresamos que lo que nosotros queremos es lo que llamamos hermandad entre ciudades que apunta a construir vínculos que vayan más allá de lo simbólico y se traduzcan en beneficios concretos para los vecinos y vecinas", destacó Gaido al término de las visitas.

Gaido en China

El intendente también subrayó el impacto concreto que este tipo de tecnología puede tener en la gestión diaria de una ciudad como Neuquén. "Ver cómo la inteligencia artificial se integra a los servicios urbanos, a la movilidad, a la seguridad es lo que venimos a buscar. Neuquén tiene que estar a la altura de los tiempos que corren, y para eso hay que conocer de cerca lo que el mundo está desarrollando", expresó.

Fengtai es uno de los seis distritos urbanos centrales de Beijing, ubicado al sur de la capital china, con más de dos millones de habitantes. Considerado un motor económico de la ciudad, concentra actividad en los sectores de comercio, logística y tecnología, y alberga un ecosistema empresarial de alto dinamismo que lo posiciona como referente en innovación dentro de China.

La visita a las empresas tecnológicas se suma a una extensa agenda que Gaido viene desarrollando en Asia, con el objetivo de tender puentes entre Neuquén y los distritos asiáticos en materia de transferencia tecnológica y cooperación institucional.