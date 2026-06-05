Las obras sociales disponibles para los monotributistas en junio 2026: el listado para elegir

Los adheridos al Régimen Simplificado pueden tener cobertura médica eligiendo entre más de 40 prestadores habilitados. Cuáles son las obras sociales para los monotributistas en junio 2026 .

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó la lista de obras sociales a las cuales pueden acceder los adheridos al Régimen Simplificado –más conocido como monotributo - para tener cobertura médica. La lista incluye a más de 40 prestadores habilitados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) .

Este beneficio no es automático y todos los monotributistas deben gestionar su afiliación entre las obras sociales y mutuales que cumplen con los requisitos administrativos exigidos por la SSS.

Los monotributistas pueden elegir entre más de 40 prestadoras de salud habilitadas.

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

Obra Social de Operadores Cinematográficos.

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Obra Social de Músicos.

Obra Social de Comisarios Navales.

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

Obra Social de Serenos de Buques.

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf.

Obra Social de Vareadores.

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

obras sociales.jpg Cada monotributista debe gestionar su afiliación a la obra social seleccionada.

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección (OSDO).

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

Mutual Médica Concordia.

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria.

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral.

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Privamed S.A.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

En su cuota mensual, el Régimen Simplificado contempla el pago de aportes a una obra social. Cada beneficiario puede elegir la que mejor se adecúe a sus necesidades. Luego de obtener el alta en el monotributo también se debe gestionar la afiliación ante la obra social elegida. Para hacerlo, será necesario:

Original y fotocopia del último comprobante de pago.

Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo.

Formulario 152. Es la credencial de pago. Se encuentra en la opción “Constancias” en el portal de monotributo.

Una vez realizada la afiliación, el alta queda activa tras presentar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES, documento que garantiza la cobertura médica desde el inicio.

monotributo Después de tener el alta en el Monotributo, cada contribuyente debe habilitar su alta en una obra social.

El sistema permite incorporar familiares directos como adherentes, abonando un adicional mensual por cada uno. Este trámite se realiza desde el portal de Monotributo, donde se carga el CUIL del familiar, se selecciona el vínculo y se emite un nuevo Formulario 184 con la credencial de pago actualizada.

Cómo cambiar de obra social

El trámite para el cambio de obra social puede realizarse ante la sede del nuevo prestado de salud o por internet. Para hacerlo de forma digital, se deberá contar con clave fiscal con nivel de seguridad 3 y el servicio “Mi SSSalud” habilitado. Una vez dentro del servicio, presionar sobre el botón “Nueva opción” y completar los datos que solicita el sistema.

El cambio podrá realizarse solamente una vez por año calendario (de enero a diciembre). Quienes cambien de obra social deberán permanecer, como mínimo, un año afiliados. Vencido ese plazo podrán volver a ejercer la opción de cambio.