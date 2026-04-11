Cuánto sale un Citroën Aircross 0 kilómetro con valor actualizado en abril 2026

Este SUV compacto familiar de siete plazas viene creciendo en los patentamientos. Las claves que explican su éxito en el mercado automotor.

Dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado automotor argentino como es el de los SUV, el Citroën Aircross continúa posicionándose como una alternativa familiar gracias a su configuración de hasta siete asientos y su propuesta orientada al uso urbano con capacidad para viajes largos. ¿Cuál es su valor en abril 2026?

Importado desde Brasil y desarrollado sobre la plataforma CMP regional de Stellantis -en la que también se fabrica el C3 - el Aircross combina mecánicas aspiradas y turbonafteras eficientes con un interior modular pensado para familias que buscan espacio sin pasar a segmentos superiores.

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina ( ACARA ), el Citroën Aircross viene ganando espacio en los patentamientos del segmento SUV. Los detalles de los patentamientos de este modelo familiar de la marca francesa en el primer trimestre del año (enero-marzo), y el de sus competidores, se reproduce a continuación.

Citroën Aircross El interior de Citroën Aircross. Stellantis

Ránking: SUV más patentados en Argentina en 2026 (acumulado enero-marzo)

Ford Territory — 5.808 unidades Chevrolet Tracker — 4.233 Volkswagen Taos — 3.028 Toyota Corolla Cross — 3.116 Peugeot 2008 — 3.680 Renault Kardian — 2.130 Jeep Renegade — 1.544 BAIC BJ30 — 2.093 Jeep Compass — 2.265 Volkswagen T-Cross — 2.031 Volkswagen Nivus — 2.148 Nissan Kicks — 1.578 Toyota SW4 — 1.572 Citroën Aircross — 1.407

Durante marzo se patentaron 48.972 autos 0km en total, lo que representó un crecimiento interanual del 1,2%, aunque el acumulado anual todavía muestra una caída del 3,1% frente al mismo período del año anterior.

Citroën Aircross: versiones y ficha técnica

El Citroën Aircross se comercializa en Argentina en cinco versiones: 1.3 Feel Pack, T200 Feel Pack, T200 Shine, T200 XTR y T200 Shine 7 Bi-Tono. Se trata de una gama pensada para cubrir tanto el uso urbano cotidiano como necesidades familiares, con la particularidad de ofrecer en su variante tope la posibilidad de contar con tres filas de asientos, algo poco habitual dentro del segmento B.

Citroen Aircross 1 El Citroën Aircros puede equipar una fila de 7 asientos. Stellantis

La versión de entrada incorpora el motor Firefly 1.3 aspirado de cuatro cilindros, que entrega 96 CV y 125 Nm de torque, asociado a una caja manual de cinco velocidades y tracción delantera. En el resto de la gama aparece el motor turbo T200 de 1.0 litros con 120 CV y 200 Nm de torque desde bajas vueltas, combinado con transmisión automática CVT con siete marchas simuladas, una configuración orientada a mejorar el confort de marcha y la eficiencia en consumo en uso urbano.

En términos de dimensiones, el Aircross mantiene proporciones compactas pensadas para la ciudad, pero con un interior amplio para su categoría. Tiene 4.320 mm de largo, 2.675 mm de distancia entre ejes, 1.720 mm de ancho y 1.678 mm de alto, mientras que el baúl ofrece 493 litros de capacidad, ampliables hasta 1.080 litros con los asientos traseros rebatidos. En la versión Shine 7 se agregan dos plazas adicionales removibles que permiten adaptar el habitáculo según las necesidades de pasajeros o carga.

En materia de equipamiento, toda la gama incorpora el sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, además de instrumental digital TFT configurable. Entre los principales elementos disponibles se destacan:

Dirección Asistida Eléctrica Variable

Regulador Y Limitador De Velocidad

Cámara De Retroceso

Sensores De Estacionamiento Trasero

Panel Digital TFT De 7 Pulgadas

Levantavidrios Eléctricos En Las Cuatro Puertas

Puertos USB Delanteros Y Traseros

Citroen Aircross 3 Citroën Aircross, cuál es su precio en abril 2026. Stellantis

En seguridad, el SUV compacto incluye control de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con asistencia al frenado de emergencia, ayuda al arranque en pendiente, airbags frontales y laterales delanteros, fijaciones ISOFIX y detector de presión de neumáticos, además de cámara trasera y sensores que facilitan las maniobras en espacios reducidos, una dotación alineada con lo esperado dentro de su categoría.

Cuánto sale el Citroën C3 Aircross 0km en abril 2026

El Citroën C3 Aircross se ofrece en Argentina con varias configuraciones de equipamiento y motorización. Estos son los precios de lista de sus versiones en abril 2026:

Citroën C3 Aircross 1.3 Feel Pack MY26.5: $37.090.000

Citroën C3 Aircross T200 Feel Pack MY26.5: $40.530.000

Citroën C3 Aircross T200 Shine MY26.5: $41.280.000

Citroën C3 Aircross T200 XTR MY26.5: $41.720.000

Citroën C3 Aircross T200 Shine 7 Bi-Tono MY26.5: $43.680.000

El modelo de Citroën cuenta con garantía de tres años o 100.000 kilómetros y busca posicionarse como una de las opciones familiares más versátiles del segmento B, especialmente por su configuración de siete plazas, una característica poco frecuente en SUV de este tamaño.