Casa Militar realizó una denuncia contra periodistas de TN. Se trata de un hecho sin precedentes.

Por una sospecha de "espionaje", el Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas a Casa Rosada.

El gobierno de Javier Milei prohibió este jueves, el ingreso a todos los periodistas acreditados en Casa Rosada . Sin explicaciones oficiales, Casa Militar quitó las huellas dactilares de todos los trabajadores de prensa que día a día cubren la agenda presidencial.

Esta medida, que surge en medio de una nueva y fuerte escalada de agresiones verbales contra la prensa, abarca a todos los medios que tienen a periodistas cubriendo diariamente lo que ocurre en Balcarce 50.

La principal razón detrás es la denuncia penal que se realizó contra dos periodistas del TN por presunto espionaje ilegal , luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

Se trata de un hecho sin precedentes, ya que se les "decidió quitar las huellas dactilares de manera preventiva por el espionaje ilegal".

Embed SE LES TERMINÓ LA IMPUNIDAD A LAS BASURAS INMUNDAS.



La Casa Militar presentó una denuncia penal formal contra los responsables de un informe televisivo por haber realizado una grabación clandestina con lentes con cámara oculta dentro de la Casa Rosada.



Entraron a los pasillos y… https://t.co/MujrkVwSAd pic.twitter.com/Z9n52fSG37 — Tomas Sanchez (@bostero109rp) April 23, 2026

La medida fue ordenada por el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez. Según indicaron desde el Gobierno, la prohibición se debe a una "investigación que se está haciendo por los videos que salieron el último domingo en el programa de televisión de Luciana Geuna".

De esta forma, la denuncia fue contra los cronistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno, así como a directivos del canal, por haber realizado una grabación en los pasillos de la Casa Rosada. Para las autoridades podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

"Basuras repugnantes": el violento tuit del presidente Milei contra los periodistas

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo ataque contra la prensa al conocerse la noticia, el miércoles, y a través de su cuenta en X insultó a los periodistas vinculados al reportaje televisivo.

"BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables", escribió.

La presentación judicial recayó por sorteo en el juzgado federal N°4, de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia consta de nueve páginas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2047022529890443728?s=20&partner=&hide_thread=false BASURAS REPUGNANTES

Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

El escrito judicial señaló que la filmación puso en riesgo la seguridad nacional dentro de la sede de gobierno, indicó Cronica TV. "Bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial", indicaron.

Para las autoridades de Casa Militar, "la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable", tras lo que citaron a la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios. Y que también se "de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a l a labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada".

Esta restricción a la prensa también se da en un día particular, en el que Milei tiene prevista la visita del empresario Peter Thiel a la casa Rosada a las 14 horas. Se trata de uno de los estadounidenses más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países. Thiel es un aliado de Donald Trump.