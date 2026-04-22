Cuáles son los principales cambios que Javier Milei quiere implementar con la reforma electoral

El presidente apura el debate de esta iniciativa en el Congreso Nacional en las próximas semanas. Busca acuerdos con los bloques dialoguistas.

De cara a pelear la reelección en 2027, el presidente de la Nación, Javier Milei , confirmó que enviará al Congreso una ley de reforma electoral con tres propuestas claves. Con esta confirmación, se acelera el proyecto que se venía preparando en la mesa chica de La Libertad Avanza.

"Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo" , escribió el mandatario en su cuenta de X para confirmar este proyecto de ley.

El proyecto que se estaba discutiendo incluía la eliminación de las primarias, cambios en el financiamiento partidario y de campaña, modificaciones sobre la Boleta Única de Papel y otros puntos de rediseño electoral.

El punto principal de esta reforma es en relación a las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), varios políticos se resisten a avalarla porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046689252583588205?s=20&partner=&hide_thread=false MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Qué establece la reforma electoral que quiere implementar el Gobierno Nacional

Respecto a las PASO, el gobierno argumenta que las primarias obligan al Estado a financiar internas partidarias y que "debe devolverse a los partidos la potestad de definir sus candidaturas sin intervención estatal".

También proponen eliminar el financiamiento público de las campañas, aunque mantener el destinado al funcionamiento institucional de los partidos.

Otra novedad es la Ficha Limpia, capítulo que anteriormente no había sido detallado públicamente en la descripción previa que circulaba sobre la reforma, por lo que el Presidente intentará ahora volver a poner en agenda una iniciativa que había quedado trabada el año pasado.

Según indica la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén "excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes" y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.

proyectos de ley congreso

El Gobierno también modificaría las causales de caducidad de los partidos con bajo nivel de representación. Hoy una fuerza pierde su personería si no alcanza el 2% del padrón electoral en dos elecciones consecutivas. En el oficialismo consideran elevar ese umbral y evitar maniobras que permiten a partidos pequeños sostener su vigencia a través de alianzas electorales.

Las reglas electorales no pueden cambiarse en año electoral, así es que el proyecto de reforma de Milei ingresará al Congreso este miércoles por la Cámara de Diputados, donde las bancas violetas cuentan con más bloques aliados y dialoguistas que en el Senado.

Según publica Crónica, en Casa Rosada hace rato que reconocen que la iniciativa de reforma electoral complicaría al peronismo para definir un candidato presidencial en 2027, podría resultar en una "suspensión" más no en la eliminación permanente de las PASO, de acuerdo a las tratativas que mantienen con los gobernadores aliados y dialoguistas.

Se abre la negociación en el Congreso

Con el envío del proyecto, el Gobierno iniciará una etapa clave de negociaciones parlamentarias. El desafío será reunir los votos necesarios para aprobar una reforma que combina cambios estructurales del sistema electoral con iniciativas de alto impacto político.

Por otra parte, se evalúa la posibilidad de avanzar con circunscripciones uninominales para Diputados, aunque ese punto todavía genera debate interno dentro del oficialismo.