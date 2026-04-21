El Presidente argentino interpretó “Libre”, encendió una antorcha y cerró la ceremonia en Jerusalén, en una celebración cargada de simbolismo

Javier Milei cantó, bailó y fue protagonista en el acto por la independencia de Israel

El presidente Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena internacional al protagonizar un momento singular durante el acto por el 78° aniversario de la independencia de Israel. En la ceremonia realizada en el Monte Herzl , el mandatario cantó la canción “Libre”, bailó en el cierre del evento y fue uno de los encargados de encender las tradicionales antorchas.

La participación del jefe de Estado argentino no pasó desapercibida. Sobre el final del acto, interpretó el clásico del cantante Nino Bravo, acompañado por dos artistas locales que lo asistieron con la letra en español. Tras la interpretación, Milei se sumó al clima festivo y bailó, marcando uno de los momentos más llamativos de la ceremonia.

El evento, que marca el inicio del Día de la Independencia israelí, tiene un fuerte valor simbólico. La ceremonia de las antorchas representa a las doce tribus del pueblo judío y pone fin al Día del Recuerdo, dedicado a los soldados caídos y a las víctimas de ataques, para dar paso a las celebraciones nacionales.

Javier Milei en Israel

Milei fue el último de los participantes en encender una de las antorchas, en un acto del que también formaron parte destacadas figuras de la sociedad israelí. Durante su discurso, además, reafirmó la alianza estratégica de Argentina con el gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu.

Acuerdos bilaterales y agenda en Jerusalén

En el marco de la visita oficial, Milei y Netanyahu firmaron los denominados “Acuerdos Isaac”, inspirados en los Acuerdos de Abraham. Estos contemplan cooperación en áreas como seguridad, inteligencia artificial, comercio y lucha contra el terrorismo, además de incluir una nueva ruta de vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv.

La agenda del mandatario en Israel incluyó también reuniones bilaterales, reconocimientos internacionales y visitas a sitios emblemáticos, en lo que fue su tercer viaje al país desde que asumió la presidencia.

El mensaje oficial de la Presidencia

Según el comunicado difundido por Presidencia, Milei expresó su “alegría” por participar del acto y sostuvo que “Argentina e Israel no son meramente socios, son naciones amigas”. En ese sentido, remarcó que los vínculos entre ambos países se basan en “valores morales compartidos” y en la construcción de lazos duraderos.

El Gobierno destacó además que el mandatario fue el primer líder extranjero en recibir el honor de encender una de las antorchas en esta ceremonia. En su discurso, Milei hizo referencia al simbolismo de la luz y evocó a los macabeos, al señalar que “la luz siempre triunfa sobre las tinieblas”.

Javier Milei netanyahu

Durante su intervención, también reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

La comitiva oficial estuvo integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Tras una intensa agenda que incluyó visitas al Muro de los Lamentos y a la iglesia del Santo Sepulcro, el Presidente emprendía el regreso al país, con llegada prevista para este miércoles.