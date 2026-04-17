Javier Milei oficializó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios conjuntos en territorio argentino

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei. Incluye maniobras militares combinadas.

El Gobierno nacional autorizó formalmente el ingreso de tropas militares de Estados Unidos al territorio argentino para participar en ejercicios conjuntos, según se oficializó este viernes a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La decisión contempla la realización de maniobras combinadas entre fuerzas de ambos países en el Atlántico .

De acuerdo con la disposición, las actividades principales serán los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”, que involucrarán tanto el despliegue de personal extranjero en suelo argentino como operaciones navales coordinadas en aguas del Atlántico Sur.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei junto a integrantes de su gabinete, y se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de reforzar los vínculos con Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, posicionando a la Argentina como un socio estratégico en el plano internacional.

Cómo serán los ejercicios militares

El operativo “Daga Atlántica” prevé el ingreso de efectivos y medios militares estadounidenses al país para realizar entrenamientos conjuntos con fuerzas locales. Estas actividades apuntan a mejorar la interoperabilidad, es decir, la capacidad de ambas fuerzas para operar de manera coordinada en escenarios comunes.

Según se informó, este ejercicio comenzará el 21 de abril y se extenderá hasta el 12 de junio de 2026, con distintas etapas de adiestramiento en territorio nacional.

En paralelo, se llevará adelante el ejercicio “PASSEX”, que tendrá lugar entre el 26 y el 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina. En este caso, no implica el despliegue de tropas extranjeras en bases locales, sino la realización de maniobras navales conjuntas con buques de guerra estadounidenses que transiten la región.

Objetivos y contexto de la medida

Desde el Gobierno señalaron que estas iniciativas buscan fortalecer la capacitación de las Fuerzas Armadas y mejorar las capacidades operativas mediante ejercicios combinados, en un contexto internacional que presenta crecientes desafíos en materia de seguridad.

Además, la autorización se concretó a través de un decreto ante la necesidad de cumplir con los plazos previstos para los ejercicios, ya que el proyecto no había sido tratado previamente por el Congreso.

Las maniobras forman parte de una política de cooperación militar más amplia entre Argentina y Estados Unidos, que incluye entrenamiento conjunto, intercambio de capacidades y coordinación en operaciones marítimas y estratégicas.

En este marco, los ejercicios previstos representan uno de los despliegues combinados más relevantes en los últimos años entre ambos países, con participación tanto en territorio como en el mar, y con foco en la coordinación operativa y el entrenamiento especializado de las fuerzas.