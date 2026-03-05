"No es amado": el desgarrador relato la mujer que encontró al bebé recién nacido en la calle

Estaba envuelto dentro de una bolsa. Una cámara de seguridad permitió encontrar a la madre, y ya fue detenida.

Un bebé recién nacido fue abandonado en una bolsa en plena vía pública. El hallazgo movilizó de inmediato a vecinos, personal policial y médicos. Gracias a la intervención rápida de quienes lo encontraron, el pequeño recibió asistencia urgente y su vida quedó fuera de peligro.

El episodio ocurrió el martes alrededor de las 11:20 en la calle Juan XXIII, entre Russell y Núñez, en Merlo, provincia de Buenos Aires.

Una mujer caminaba rumbo a su trabajo cuando observó una bolsa en la vereda. Al notar que el paquete se movía de manera extraña , decidió acercarse para revisar qué había en su interior y se llevó una impactante sorpresa. En su interior había un bebé recién nacido.

bebe abandonado merlo

A través de sus redes sociales, la mujer realizó un duro posteo sobre el duro momento que le tocó vivir. En su cuenta de Facebook, describió la jornada como "un día muy raro y triste". Y confesó que recién ahora está asimilando la magnitud de lo que vivió este miércoles.

"Un bebé que nada hizo y no es amado"

Cuando la mujer encontró al recién nacido, estaba envuelto dentro de una bolsa plateada similar a las utilizadas para guardar ropa. No tenía pañal y vestía un buzo con capucha junto con un pantalón de polar viejo.

"Un bebé que nada hizo y no es amado. Doloroso, porque soy madre y duele el instinto, duele ver a un ser tan indefenso”, señaló en el posteo.

A pesar de la angustia por el crudo contexto del abandono, la vecina rescató: “Dios nos puso ahí por algo a cada uno de nosotros. Hace tiempo venimos trabajando para nuestros niños y adolescentes del barrio".

"Hoy me di cuenta de que hay muchísima buena gente, con un corazón gigante, que puede querer a un bebé aun sin conocerlo. Gracias a todos los que preguntan, a los que compartieron y aportaron información, a la cantidad de personas que quieren adoptarlo y a los que quieren traerle donaciones para él", escribió.

posteo mujer encontro bebe abandonado

El bebé, que fue hallado dentro de una bolsa de residuos en una vereda, se recupera favorablemente bajo la mirada atenta de los médicos, mientras la causa judicial sigue su curso tras la detención de su progenitora en las últimas horas.

En los primeros controles médicos de urgencia que recibió el menor, se constató que se encontraba estable y fuera de peligro.

Las cámaras permitieron identificar a la madre

El análisis de los registros de seguridad permitió reconstruir parte de lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo. Las cámaras captaron a una mujer que dejó la bolsa en la vereda y se retiró del lugar.

Detuvieron a la madre del bebé que fue encontrado en una bolsa en Merlo

Con esa evidencia, los investigadores avanzaron en la identificación de la persona registrada en los videos. Poco después lograron establecer que se trataba de la madre del recién nacido, una mujer de 32 años.

Según la investigación, la mujer habría dado a luz en su casa y luego dejó al recién nacido en la vereda dentro de la bolsa. La causa fue caratulada como “abandono de persona” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón.