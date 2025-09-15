El clima en Neuquén

La Mañana La voz argentina

La Voz Argentina: el zapalino Joaquín Martínez pasó de ronda y emocionó a Tiago PZK

El cantante interpretó Cuarto Menguante de Raly Barrionuevo en el segundo round del Team Miranda!.

La Voz Argentina: el zapalino Joaquín Martínez pasó de ronda y emocionó a Tiago PZK

Este lunes La Voz Argentina (Telefe) tuvo que despedir a uno de los participantes del team Miranda!. Pero no fue el caso del zapalino Joaquín Martínez que fue el primer cantante en ser salvado.

El neuquino cantó Cuarto Menguante de Raly Barrionuevo y emocionó a todo el jurado. “Siento que escuché tu alma. Me encantó. Increíble. Sos crack, te felicito”, le dijo Tiago PZK que no paró de tocarse la cabeza mientras cantaba el joven de 22 años.

En tanto que su team Miranda!, remarcó que “fue de tu performance favoritas. Como disfrutaste. Ese final”. Y, por su parte, Valeria Lynch reconoció que no faltó la emoción y siguiendo la línea de Tiago, la cantante dijo que en la canción Joaquín mostró el alma.

El neuquino se mete así entre los 6 mejores participantes del team Miranda! Y tendrá que esperar a los shows en vivo.

