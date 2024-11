Llevan tranquilidad a los vecinos de 127 hectáreas: "No corre peligro"

Tras el decreto del presidente Javier Milei que habilita al gobierno nacional a subastar terrenos ociosos del Estado Nacional, los vecinos de las 127 hectáreas se pusieron en alerta. Si bien sus tierras no fueron publicadas en el listado de inmuebles en venta, las 450 familias habitan en un sector del Ejército Nacional y no tienen los trámites finales para garantizarse la posesión de ese predio.

Sin embargo, señaló que ya hay 450 familias instaladas en el lugar desde hace años. "Eso obviamente no corre peligro, no solamente por las familias, sino porque eso se sigue tramitando y ahora a través de nuestra área legal están en contacto con Buenos Aires y creo que vamos a tener que viajar para poder reunirnos justamente por este tema, pero no, es llevarle tranquilidad a la gente de que eso obviamente no va a ocurrir", expresó.