Nación confirmó que el Parque Jaime de Nevares no puede venderse: la explicación

El Gobierno nacional confirmó que el predio del Parque Jaime de Nevares (ex U9) está exceptuado de venta en el decreto emitido el pasado 24 de octubre respecto a los inmuebles del Estado. Así lo informó el diputado neuquino del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Osvaldo Llancafilo.

A través de las redes sociales, el legislador aclaró que -tras realizar consultas al gobierno nacional- "se explicó que los predios están exceptuados de venta" e indicó que "tal cual plantea el decreto nacional 950/2024, los inmuebles se encuentran comprometidos por convenios vigentes". En su artículo 1° inciso c, el decreto establece la excepción de venta para los terrenos "que se encuentran irrevocablemente comprometidos , o que habiendo sido enajenados, su dominio se hubiere revertido a favor del ESTADO NACIONAL".

"Ambos predios tienen acuerdos firmados en gestiones de los ex Presidentes Macri y Fernández. Seremos custodios que así se cumplan!", escribió Llancafilo a través de X (ex Twitter).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OLlancafilo/status/1852348480724848672&partner=&hide_thread=false #ParqueJaimeDeNevares y Ex #U9 son de los Neuquinos

En consultas realizadas al gobierno nacional se explicó que los predios están exceptuados de venta.

Tal cual plantea el decreto nacional 950/2024, los inmuebles se encuentran comprometidos por convenios vigentes (abro hilo)... — Osvaldo Llancafilo (@OLlancafilo) November 1, 2024

A través de un decreto, el gobierno nacional anunció la semana pasada la venta y futura subasta de terrenos ociosos en todo el país, con el objetivo de ahorrar gastos de mantenimiento. Aunque en principio se había anunciado la posibilidad de vender 57 predios, esta semana se publicó un listado de 158 inmuebles, que incluyen el Parque Jaime de Nevares, ubicado en la ex U9 de Neuquén Capital.

Tras los anuncios de Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, la Municipalidad consideró la decisión como un atropello que no respeta los acuerdos de cesión pactados durante administraciones anteriores. "Ahí no se va a poner un solo ladrillo, hay una decisión absolutamente tomada desde la Municipalidad de Neuquén, por supuesto de manera conjunta con la provincia. Recordemos que ese predio fue un intercambio por la cárcel de Senillosa y que en el 2019 también hubo un intento de venta que no se llevó adelante", había dicho María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad, tras conocerse la publicación.

Por su parte, señaló que la publicación, con el listado del sitio oficial del gobierno, no es la forma de anunciar la futura subasta de lotes que ya habían sido cedidos y que fueron apropiados por los vecinos de Neuquén. "Existe el teléfono, existe el mail", se quejó Pasqualini.

En la ciudad de Neuquén, se anunció la futura subasta de otros dos inmuebles, además de la ex U9, ubicada en Santa Genoveva. Se publicó otro predio de 100 mil metros cuadrados en barrio Confluencia, entre las calles Luis Beltrán, Saavedra, Chaco y Lanín, y otra esquina ubicada en Islas Malvinas y Buenos Aires, de 3,500 metros cuadrados, donde hoy funciona un estacionamiento y lavadero de autos.

La publicación de este tercer inmueble sembró rumores de una intención de venta del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña, ya que en el listado figura como dirección Avenida Argentina 642. Sin embargo, esa nomenclatura se debe a que el terreno donde funciona el estacionamiento tiene la misma dirección legal que el Comando, aunque está ubicada unos metros más lejos.