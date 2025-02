La emoción y el entusiasmo de niños y niñas por la vuelta al cole

Complicaciones en el tránsito alrededor de las escuelas, en los horarios de ingreso y egreso, preparativos para que no les falte nada y muchas ganas de empezar -algunos no tanto- fueron las variantes que marcaron esta primera jornada del ciclo lectivo 2025.

Inicio de clases escuela 201-AC (15).jpg Anahi Cárdena

Darío es el papá de Benicio y lo fue a buscar a la salida de su primer día de clases en quinto grado. "Estoy muy contento porque nos avisaron con tiempo del inicio de clases y organizamos todo. Y particularmente del colegio también estoy contento porque mi hijo tiene autismo y esta es una escuela muy inclusiva", compartió el papá sobre el apoyo que recibe en la Escuela 125.

"Estamos muy cómodos, nos convocan a reuniones para contarnos sus avances. Él también está muy cómodo acá. Le tocó un grupo de amigos también geniales, igual que las maestras, así que la verdad muy contentos por todo", subrayó el papá de Benicio.

Otra mamá destacó también la previsión del inicio de clases de este año y contó que les permitió comprar los útiles con anticipación para hacerle frente a la inflación.

escuela patio futbol clases.jpg

"Me gustó mucho el colegio y creo que tiene todo el detalle que a mí me gusta", contó Filipa con emoción tras salir de su primer día de clases de primer grado. La pequeña de seis años admitió que le había gustado mucho su jardín de infantes, aunque dijo que también la escuela.

Las voces de los estudiantes

Galo, otro alumno de primer grado dijo que tenía muchas expectativas de comenzar la escuela y confesó que estaba un poquito nervioso por hacerlo. Se reencontró con algunos amigos del jardín 14 y conoció a sus nuevos compañeros.

Por su parte, Martín fue a buscar a su niño a su primer días de clases y dijo que los preparativos de compras le llevaron varios días. "Ya habíamos empezado a comprar varias cosas aunque a lo último siempre hay algo más", aseguró el papá de Ramiro.

Inicio de clases escuela 201-AC (14).jpg Anahi Cárdena

Para el papá de Amaia, Daniel, los preparativos por el inicio de clases comenzaron en diciembre pasado para abaratar costos. Su nena comenzó tercer grado y contó que aunque quería seguir de vacaciones está contenta por empezar.

"Ya tenía ganas de venir a la escuela, creo que voy a aprender mucho este año, y tengo que estudiar para pasar los exámenes y pasar a cuarto", contó Aldana, una amante de las matemáticas.

También Mateo contó que su primer día de clases estuvo muy bueno y que se pudo encontrar con sus amigos ahora de 2° B.

Manuel, contó que su hijo estaba muy ansioso de volver al cole y que empezó con muchas ganas. "Ya estamos en carrera otra vez", dijo el papá de Manuel Junior quien tiene 7 años y comenzó tercer grado.

"Las vacaciones fueron largas. El año pasado compré útiles cuando empezó el primer grado, había comprado por mayor, así que este año fue más livianito", contó la mamá de Lola, quien dijo que este año quiere "estudiar mucho e ir a pasear".

Inicio de clases escuela 201-AC (2).jpg Anahi Cárdena

Eva comenzó séptimo grado y contó que en el verano se juntó con amigos todos lo días, fue al río y al mar. "Al principio no quería venir, ahora ya conocí a la seño y estoy más tranquila y me gusta séptimo. Por ahora el primer día me gustó. Faltan los exámenes", comentó entre risas.