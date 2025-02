Crimen de la influencer: se postergó el juicio contra el rionegrino Soto

catalina gutierrez (1).jpg Néstor Soto, acusado por el femicidio de Catalina Gutiérrez en Córdoba.

La reacción de la familia de la víctima

La noticia de la postergación del juicio ha generado un clima de frustración y enojo en la familia de la víctima, que ve cómo el proceso judicial se ve retrasado una vez más. Marcelo Gutiérrez, padre de joven, expresó su indignación en una entrevista con Cadena 3. “La defensa está buscando la inimputabilidad de este delincuente para que no vaya a juicio y pueda zafar de la cadena perpetua”, afirmó, visiblemente molesto con la situación. Gutiérrez cuestionó la validez de los argumentos presentados por la defensa de Aguilar Soto y comparó la postergación del juicio con situaciones extremas que se podrían utilizar como excusas. “¿Qué pasa, Gonzalo, si yo digo que me voy a tirar al cuarto piso del lugar donde trabajo si no empieza el juicio el jueves? ¿Qué derechos tengo yo, que soy víctima?”, manifestó, señalando que la justicia no está siendo equitativa con las partes involucradas.

El padre de la víctima también expresó su escepticismo respecto a la posibilidad de que el juicio finalmente se realice en la fecha reprogramada. “¿Qué pasa si el jueves que viene, el miércoles dice me duele la cabeza? O sea, no se hace el juicio”, comentó, planteando dudas sobre la efectividad de las medidas adoptadas para garantizar que el proceso avance sin más retrasos. Para Gutiérrez, esta situación representa una falta de respeto hacia las víctimas, que ven cómo los derechos de los acusados parecen prevalecer sobre la necesidad de justicia para los familiares de las personas asesinadas. “Esto no tiene nada que ver con la justicia. La justicia es un juicio justo, y esto no es justo porque están preservando a las personas que cometieron el crimen”, concluyó, demostrando su desconfianza en el desarrollo del proceso.

La postergación del juicio, sumada a la situación emocionalmente cargada que enfrenta la familia Gutiérrez, pone en evidencia las tensiones que se producen en el sistema judicial cuando se deben equilibrar los derechos del imputado con los de las víctimas y sus familias. En este caso, la solicitud de la defensa de Aguilar Soto de postergar el juicio debido a su presunta inestabilidad psíquica ha generado un fuerte debate público sobre el respeto a los tiempos del proceso judicial y las posibles maniobras legales que intentan evitar una condena ejemplar.

CATALINA- MARCELO GUTIÉRREZ- CRIMEN- CÓRDOBA.jpg A un mes del femicidio de Catalina Gutiérrez, su padre Marcelo apuntó contra el rionegrino Néstor Soto.

El caso sigue siendo un punto de gran interés para la sociedad cordobesa, que se mantiene atenta al desarrollo del juicio. Catalina Gutiérrez, quien perdió la vida a manos de alguien cercano a ella, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y la injusticia, mientras que la familia espera que, finalmente, se haga justicia. La fecha reprogramada para el inicio del juicio es el 27 de febrero, pero la incertidumbre sobre la situación psíquica del acusado y las posibles nuevas postergaciones mantienen en vilo a quienes exigen respuestas y un cierre adecuado para este trágico caso.