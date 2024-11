La madre del rionegrino que mató a la influencer: "No fue un femicidio, sí un homicidio. Le falló su mente"

La mujer habló con profunda angustia sobre lo sucedido. En la entrevista, aseguró que su hijo no estaba preparado para cometer un crimen tan atroz y que su mente "lo traicionó". Según su relato, Néstor no actuó por odio ni por celos enfermizos hacia Catalina, sino que fue el resultado de una crisis emocional que lo desbordó. "Le falló la mente", dijo entre lágrimas.

Femicidio influencer Córdoba - Catalina Gutierrez y su papá Marcelo (1).jpg

Jeannette Soto defendió a su hijo, insistiendo en que no había un vínculo tóxico ni obsesivo entre él y Catalina. "Néstor la quería como amiga, no existía un enamoramiento ni una obsesión", explicó, negando cualquier tipo de relación violenta o peligrosa entre ellos.

La madre del acusado también destacó que Néstor nunca había tenido problemas de violencia ni denuncias previas de acoso. "Nunca tuvo problemas con nadie, nunca acosó a nadie", subrayó. En su relato, Néstor fue siempre un joven ejemplar: un buen alumno, amigo, hijo y sobrino. La madre aseguró que, debido a la falta de recursos, no pudo brindarle a su hijo la contención emocional necesaria para enfrentar el estrés que le generaba su carrera universitaria y otras dificultades personales.

La salud mental, un tema pendiente

Una de las afirmaciones más impactantes de la mujer fue su crítica al sistema de salud y al poco apoyo que, según ella, su hijo recibió para tratar su salud mental. La madre expresó que Néstor estaba atravesando un cuadro de estrés severo debido a la presión académica, pero también a otros problemas emocionales que no fueron adecuadamente tratados. "No le dieron la ayuda que necesitaba, si yo hubiera tenido los recursos para pagarle un psicólogo privado, tal vez las cosas habrían sido diferentes", señaló.

En sus palabras, la salud mental de los jóvenes es un tema que rara vez se aborda con la seriedad que requiere. Jeannette lamentó que los hombres, en particular, no sean educados para expresar sus emociones o pedir ayuda cuando se sienten abrumados. "Los hombres no pueden estar mal, no pueden pedir ayuda, y eso es un gran problema", señaló, refiriéndose a la falta de contención que Néstor experimentó durante su crisis.

nestor soto rionegrino femicidio influencer cordoba Néstor Soto, el rionegrino, confesó el femicidio de la influencer Catalina Gutiérrez en Córdoba. Gentileza La Voz

Un sentimiento de culpa y responsabilidad

A pesar de su dolor y su defensa de su hijo, Jeannette Soto admitió sentirse culpable por no haber podido evitar lo sucedido. "Soy madre soltera, como muchas, y sé lo difícil que es hacer todo bien. Me siento responsable por no haber llegado a tiempo para ayudarlo", dijo, visiblemente afectada. Aunque comprendió que lo que su hijo hizo fue un delito, insistió en que no se trataba de un acto de odio hacia las mujeres, sino de una tragedia emocional que Néstor no pudo manejar.

"Estamos viviendo un infierno, es un dolor que no se puede explicar", expresó Jeannette, al tiempo que pedía comprensión hacia la difícil situación que está atravesando su familia. En varias ocasiones, reiteró que Néstor "no es un psicópata" y que lo ocurrido fue producto de un trastorno mental que lo llevó a cometer un acto irracional.

Jeannette Soto también se dirigió a la familia de Catalina Gutiérrez. Aunque no ha tenido contacto directo con ellos, aprovechó la entrevista para pedirles perdón. "No nos va a alcanzar la vida para pedirles perdón", afirmó, visiblemente quebrada por el sufrimiento ajeno. A pesar de su dolor, trató de dar a entender que Néstor siempre había sido un buen joven y que, aunque su acto fue imperdonable, no fue producto de una intención maliciosa hacia Catalina ni hacia las mujeres en general.

Un crimen con un contexto complejo

La fiscalía, en cambio, sostiene que lo ocurrido fue un femicidio, debido a que las pruebas apuntan a que Néstor Soto mantenía una relación posesiva y controladora sobre Catalina. Según las investigaciones, el joven celaba a la víctima, la menospreciaba por su condición de mujer y no aceptaba que ella tuviera una vida ajena a él. La fiscalía de José Mana considera que el crimen fue planeado, con alevosía, lo que implica que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse. Para la justicia, este es un claro caso de violencia de género.

CATALINA- MARCELO GUTIÉRREZ- CRIMEN- CÓRDOBA.jpg Catalina Gutiérrez y su padre Marcelo.

Sin embargo, Jeannette Soto insiste en que su hijo no tenía una obsesión por Catalina. En la entrevista, negó que existiera un vínculo romántico entre ellos y reiteró que el crimen no fue un ataque dirigido hacia las mujeres en general, sino que fue un homicidio causado por una crisis mental que Néstor no pudo controlar. "Catalina fue la persona equivocada en el momento y lugar equivocados", afirmó. Según la madre, el ataque a Catalina no fue un acto de violencia de género, sino el resultado de la fragilidad emocional de su hijo.

La madre del joven también subrayó que, si bien su hijo debía pagar por lo que hizo, el crimen fue el producto de una situación compleja que involucraba problemas de salud mental. "Esto le pudo haber pasado a cualquier otro joven, a cualquiera de sus amigos, a su sobrino o incluso a él mismo", sostuvo, refiriéndose a la posibilidad de que, de no haber ocurrido este crimen, Néstor podría haber tomado decisiones aún más trágicas, como un suicidio.