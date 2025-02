Vaca Muerta colapsó Starlink: la demanda petrolera saturó el servicio

No se trata de un barrio en el AMBA, ni de Córdoba, ni de Santa Fe, sino de Rincón de los Sauces, en la provincia de Neuquén , una localidad clave para la industria petrolera, ubicada en el límite con Mendoza.

Este colapso no es casualidad. Rincón de los Sauces es conocida como la "capital nacional de la energía", debido a su cercanía con los principales pozos petroleros de Vaca Muerta. Según fuentes del sector, numerosas empresas petroleras han adquirido kits de Starlink para garantizar la conectividad en sus operaciones. Como resultado, el servicio residencial ha alcanzado su capacidad máxima, impidiendo nuevas altas en la zona.

¿Por qué colapsó Starlink en Rincón de los Sauces?

Starlink ha vendido más de 100.000 kits en Argentina y sigue expandiéndose, pero su infraestructura en ciertas áreas tiene un límite. En Rincón de los Sauces, la alta demanda de las empresas petroleras ha saturado el servicio residencial, aunque los usuarios empresariales aún pueden contratarlo sin problemas.

Además, quienes ya poseen un kit residencial continúan disfrutando del servicio sin interrupciones. El problema está en los nuevos usuarios, que no pueden registrarse mientras persista la saturación. Para paliar esta situación, Starlink lanzó en Argentina el plan Residencial Lite, que ofrece la misma velocidad que el servicio estándar (hasta 300 Mbps), pero con posibilidad de reducción en momentos de alta demanda, bajando a 150 o 200 Mbps.

Este fenómeno no es exclusivo de Rincón de los Sauces. Al revisar la disponibilidad de Starlink en otras regiones del mundo, se observa que áreas como Seattle y algunas zonas de Canadá también han alcanzado su capacidad máxima, funcionando con un esquema similar: los usuarios actuales mantienen su servicio, pero no se permiten nuevas altas.

El caso de Rincón de los Sauces muestra cómo Starlink se ha convertido en un recurso esencial para regiones donde otras opciones de internet no son viables. No obstante, también deja en evidencia sus límites.

¿Se agotará Starlink en otras zonas de Argentina?

Todo indica que Rincón de los Sauces no será el único punto del país en llegar al límite de capacidad. Aunque aún no se ha confirmado cuál será la próxima zona "sold out", la tendencia sugiere que áreas con alta demanda y poca infraestructura de conectividad terrestre podrían enfrentar la misma situación.

Starlink continúa expandiendo su red con el lanzamiento de nuevos satélites, lo que podría aliviar la saturación en algunas regiones. Sin embargo, el factor clave sigue siendo la alta demanda en zonas sin alternativas de conexión de calidad, algo que el servicio ha aprovechado desde su llegada.

Starlink, el servicio de internet de Elon Musk, llegó a la Argentina.

Esta semana, Starlink lanzará una nueva promoción en Argentina, lo que seguramente disparará aún más las ventas. Sin embargo, la oferta no estará disponible en las dos ciudades más grandes del país, lo que refuerza la estrategia de la empresa de enfocarse en localidades con escasa conectividad.

Otro dato curioso es que, pese a la inflación, el precio del servicio se ha mantenido estable desde agosto pasado. El kit inicial, que en abril costaba $62.000, fue reducido a $56.000 en agosto y sigue en ese valor. Por otro lado, el abono mensual del plan Lite, que cuesta $38.000, tampoco ha sufrido modificaciones desde su lanzamiento.