Cuenta regresiva para el nuevo Renault Clio: cómo será el próximo modelo que se lanza en breve

Desde su aparición en los ’90, el Clio lleva más de 16 millones de unidades vendidas y supo liderar ventas en Europa , un logro que la marca francesa no está dispuesta a relegar. Con este relanzamiento, Renault apunta a mantener viva la herencia del modelo mientras avanza en su estrategia “ Renaulution ”, enfocada en la eficiencia y la electrificación para cumplir con normativas cada vez más exigentes.

Bajo la nueva carrocería, el Clio adoptará la plataforma CMF-B optimizada, concebida para motores híbridos e incluso para la futura variante 100 % eléctrica, lo que le permitirá plantarse ante rivales como el Peugeot e-208 o el Opel Corsa Electric. Con esta base modular, el modelo ofrecerá mejor rigidez estructural y mayor espacio interior, sin sacrificar la agilidad que lo hizo famoso.

Renault Clio: las claves de la nueva generación que llega en 2026

Diseño fresco, pero fiel al ADN Clio. Las primeras fotos espía muestran un frontal más robusto, ópticas LED en forma de “C” y una parrilla inspirada en el Scenic E-Tech y el Rafale. El lateral mantiene la silueta compacta, aunque suma nervaduras que aportan dinamismo, mientras que la zaga exhibe un difusor discreto y luces alargadas.

Interior digital y conectado. Puertas adentro, el hatch incorporará el sistema OpenR Link con servicios de Google integrados, un tablero 100% digital y un abanico de ayudas ADAS de nivel 2 que elevan la seguridad: control de crucero adaptativo, centrado de carril y cámara 360°, entre otros.

Renault Clio 2026 Renault Clio 2026, cazado en Europa en pruebas con camuflaje.

Gama mecánica electrificada. La oferta incluirá versiones E-Tech híbridas autorrecargables, opciones mild-hybrid de gasolina y –gran novedad– una configuración eléctrica pura con baterías de hasta 52 kWh, capaz de rendir entre 95 y 150 CV. Además, Renault evalúa incorporar celdas LFP para reducir costos y mejorar la autonomía. Las motorizaciones diésel dirán adiós definitivamente.

Calendario de lanzamiento. Tras el debut parisino, la marca prevé iniciar la producción a fines de 2025 y desembarcar en concesionarios europeos a mediados de 2026.

Renault Clio 5 El Renault Clio 5, que se comercializa en Europa.

En síntesis, el nuevo Renault Clio se perfila como un compacto más moderno, conectado y ecológico, sin renunciar a la agilidad y practicidad que lo convirtieron en un favorito de la ciudad. Su sexta generación no solo apela a la nostalgia, sino que también refleja la ambición de Renault por seguir liderando un segmento cada vez más competitivo, donde electrificación y tecnología ya no son opcionales, sino la norma. Sobre su llegada a la Argentina, Renault aún no ha dado precisiones: habrá que ver si seguirá los pasos del Mégane E-Tech 100% eléctrico, otro clásico que tuvo su regreso.