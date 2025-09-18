Cuánto sale un Peugeot 2008 0 kilómetro con valor actualizado en septiembre 2025

Figura entre los 5 SUV más patentados de Argentina y viene creciendo en popularidad. Cuál es el ajuste en su valor que aplicó la terminal para este mes.

Peugeot 2008, uno de los SUV más patentados del país. Foto: Stellantis

Desde que comenzó a producirse el año pasado en la planta de El Palomar, Buenos Aires, el Peugeot 2008 se convirtió en uno de los SUV más patentados de Argentina y sigue ganando mercado debido a sus prestaciones y su interesante relación precio-calidad ¿Cuál es su valor actualizado en septiembre 2025?

El lanzamiento oficial del Peugeot 2008 de producción nacional se realizó en agosto de 2024 , luego de una inversión de 270 millones de dólares . Este SUV comparte la plataforma CMP y la línea de montaje con el Peugeot 208 , hatchback de la automotriz francesa que figura en el top-3 de patentamientos anuales de los autos 0km en Argentina.

Así se ve el interior del Peugeot 2008 GT, la versión tope de gama. Foto: Stellantis

En lo que respecta a sus características, viene equipado únicamente con un motor turbonaftero, combinado únicamente con caja automática y todas sus versiones vienen equipadas con llantas de 17 pulgadas.

Peugeot 2008: sus patentamientos en 2025

Según datos proporcionados por la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), se patentaron 1.451 Pegueot 2008 en agosto 2025, una cifra que lo coloca como el tercer SUV más patentado detrás de Toyota Corolla Cross (2.011) y Chevrolet Tracker (1.487).

En lo que respeta a los SUV más patentados en los primeros ocho meses de 2025, el ránking es el siguiente:

Toyota Corolla Cross - 14.165 unidades Volkswagen Taos - 13.152 Chevrolet Tracker - 12.806 Peugeot 2008 - 11.341 Ford Territory - 8.430

Peugeot 2008: versiones y ficha técnica

El nuevo Peugeot 2008 se ofrece en el país con tres versiones -Active, Allure y GT- que comparten la misma motorización y dimensiones generales, pero se diferencian en equipamiento, seguridad y diseño.

Todas las variantes están impulsadas por el motor turbonaftero T200 de 1.0 L con 120 caballos de fuerza y 200 Nm de torque, asociado a una caja automática CVT de siete marchas. La capacidad de baúl es de 419 litros y las medidas rondan los 4,30 m de largo, 1,99 m de ancho (con espejos) y 1,54 m de alto.

Llantas Peugeot 2008 Todas las llantas del Peugeot 2008 son diamantadas de 17 pulgadas. Foto: Stellantis

El Peugeot 2008 ofrece un equipamiento multimedia moderno con pantalla táctil central de 10,3 pulgadas de alta definición en todas las versiones, acompañada por un tablero digital que es 2D en las versiones Active y Allure y 3D holográfico en la GT. Incorpora conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, múltiples puertos USB y USB-C, sistema de sonido con seis parlantes, volante multifunción compacto con comandos para audio y teléfono, y una botonera tipo “teclas piano” para accesos rápidos.

Versión Active

La entrada de gama del Peugeot 2008 ofrece el siguiente equipamiento:

Faros ECO-LED y luces diurnas LED con diseño de “3 garras”.

Llantas diamantadas de 17 pulgadas.

Pantalla multimedia de 10” con instrumental digital 2D.

Freno de mano eléctrico y climatizador automático digital.

Cámara trasera de 180°, sensores traseros y alerta de presión de neumáticos.

Tapizado mixto tela/cuero.

Seguridad con airbags frontales y laterales delanteros, control de estabilidad y control de tracción.

Versión Allure

En el nivel intermedio, el 2008 Allure suma más seguridad, tecnología y confort:

Airbags de cortina que refuerzan la protección lateral.

Asistencias avanzadas a la conducción: frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y luces altas automáticas.

Cámara 360° y sensores de estacionamiento delanteros.

Acceso y arranque sin llave.

Cargador inalámbrico de 15 W para smartphones.

Versión GT

El tope de gama eleva la propuesta con una estética más deportiva y terminaciones premium:

Faros Full LED y parrilla del color de la carrocería.

Techo panorámico corredizo y opción bitono con techo en negro.

Peugeot i-Cockpit 3D con efecto tridimensional.

Volante deportivo con levas de cambio.

Asientos de cuero con costuras exclusivas “GT”.

Cuánto sale un Peugeot 2008 en Septiembre 2025

Luego del aumento que aplicó la terminal del 0.5%, estos son los precios del Peugeot 2008 en septiembre 2025: